Katherine Kelly Lang, Brooke di Beautiful/ Operata dopo un incidente a cavallo

Katherine Kelly Lang, conosciuta da tutti per il ruolo di Brooke in Beautiful ha avuto un brutto incidente personale durante una gita a cavallo. L’attrice dopo essere scesa dall’animale è scivolata e si è storta la caviglia. Katherine Kelly Lang ha voluto informare tutti i suoi fan del piccolo incidente per tranquillizzare tutti attraverso un post su Instagram in cui ha pubblicato alcune foto dal letto dell’ospedale.

“Sono scesa dal mio cavallo per camminare lungo un sentiero roccioso e ripido, così da fargli fare una pausa” queste le parole dell’attrice che successivamente ha spiegato la dinamica dell’incidente: “Alla fine del percorso sono scivolata su una roccia e mi sono fatta male al piede sinistro. Mi sono dislocata la caviglia”.

Katherine Kelly Lang, ricoverata in ospedale

Una brutta esperienza per Katherine Kelly Lang che a seguito dell’incidente è dovuta correre in ospedale, grazie all’aiuto di un uomo che stava passando in macchina che ha chiamato il 911, dove ha subito un intervento: “Mi hanno operato la sera stessa e ora ho chiedi e viti nella caviglia. Non potrò appoggiarci del peso per 6 settimane. Andrò comunque a lavoro questa settimana proverò a guarire velocemente così che possa fare tutte le cose che amo”.

La donna ha voluto concludere il suo post con un piccolo sfogo personale attraverso le parole: “Provo ad avere il sorriso sul volto. Non sono la persona più allegra del mondo quando le cose mi rallentano in questo modo. Ci sarà sempre una lezione da imparare. Non sono ancora sicura quale sia, ma avrà tempo per pensarci”.

