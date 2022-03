Katia al veleno su Laura Comaschi de La pupa e il secchione “la fotonica sono io”/ “Creati un personaggio”

La pupa e il secchione nel mirino dell’attacco di Katia Fanelli: Di chi si tratta

La pupa e il secchione ha riaperto ufficialmente i battenti lo scorso 15 marzo 2022, sotto la conduzione di Barbara D’Urso, e intanto fa già discutere al suo debutto, con un affondo sferrato ad una delle sue protagoniste nonché pupe, finita nel mirino di Katia Fanelli. Quest’ultima, ex protagonista storica di Temptation island 2019 in coppia con l’ormai ex Vittorio Collina, in un video al veleno postato in rete rivendica i “credits” del termine coniato al docu-reality sui tradimenti, ovvero “fotonica”, che a suo avviso avrebbe utilizzato senza il suo consenso Laura Comaschi, in occasione della prima puntata de La pupa e il secchione show 2022. “Vedo che a La pupa e il secchione c’è una persona che imita il mio personaggio, mi copia palesemente, personalità non ne ha”, esordisce l’original “fotonica” nel suo affondo social, che ora fa parecchio rumore su Instagram e divide l’opinione del popolo del web.

Laura Comaschi attaccata da Katia Fanelli: le reazioni social sull’affaire La pupa e il secchione

L’intervento al veleno di Katia Fanelli su La pupa e il secchione 2022, poi, prosegue, con ulteriori parole al veleno su Laura Comaschi: “D’altronde bisogna crearselo il personaggio!”. Nel frattempo, a margine dell’affondo della fotonica ai danni di Laura Comaschi -diventato virale su Instagram– l’opinione del popolo del web si divide fortemente: “Ho pensato subito a lei quando ho sentito ‘fotonica. E mi son detta è lei l’originale'”; “E tu Katia, cosa avresti fatto? Saresti chi?”, “Scontro tra titani”, si legge tra i vari commenti social, rilasciati tra il serio e il faceto dagli internauti.

Che Laura Comaschi possa a breve replicare a Katia Fanelli e il suo affondo social sferrato a margine del debutto targato La pupa e il secchione show 2022? Nel frattempo si solleva anche un’altra polemica in rete, che taccia Andrea Pucci di muovere attacchi web ai danni di Barbara D’Urso, in merito alla conduzione presa in carico in sostituzione del prima da quest’ultima, de La pupa e il secchione show.

