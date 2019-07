Katia e Vittorio/ Dopo Lacrime e balli fotonici, lui è pronto a lasciarla? (Temptation Island)

Lacrime e balli fotonici ad un passo del finale di Temptation Island 2019? Katia Fanelli e Vittorio Collina sono pronti per il gran finale ma, prima, devono superare lo scoglio del week end con i single. Le cose a questo punto potrebbero davvero complicarsi soprattutto perché la bella biondina ha deciso bene di eliminare il single Giovanni reo di non darle abbastanza attenzioni e di aver ballato addirittura con Ilaria lasciando lei in un angolo. In realtà il single non ha sofferto molto per questa decisione ma la bella Katia Fanelli si è sciolta in lacrime per lui spiazzando il pubblico del reality estivo sui sentimenti che aveva pensato, dopo la visione del promo, che le lacrime fotoniche fossero per il fidanzato Vittorio Collina. Quest’ultimo ha avuto modo di visionare la scenata di gelosia della fidanzata per un altro uomo e a quel punto ha deciso ancora di più di viversi questa esperienza fino in fondo, ma a quale prezzo? Clicca qui per vedere il video del suo avvicinamento alla single Maddalena.

MADDALENA HA FATTO PERDERE LA TESTA A VITTORIO COLLINA?

Bella, mora, formosa, lei è Maddalena la single che ha attirato l’attenzione di Vittorio Collina almeno quando lui ha deciso di mollare gli ormeggi. Il comportamento di Katia Fanelli nelle prime settimane a Temptation Island 2019 ha lasciato il suo fidanzato senza parole. In un primo momento lo ha assalito lo sgomento ma poi si è detto pronto a seguire le sue orme per capire davvero cosa vuole dalla vita, la stessa che ha dedicato a Katia in questi due anni insieme. La stessa suocera si è complimentata con lui per la sua educazione e la sua dedizione alla figlia ma deve essere stato proprio questo suo comportamento a spingere Katia a cercare quel pizzico di follia e di libertà che ha messo in campo a Temptation Island 2019 ma senza ottenere molto alla luce degli ultimi avvenimenti. Cosa ne sarà di lei adesso? Il fine settimana con i single si avvicina e lei potrebbe scegliere di passare due fotonici da sola o andare via con un altro single.

VITTORIO TRADIRÀ KATIA AD UN PASSO DAL FINALE DI TEMPTATION ISLAND?

Dall’altra parte, invece, Vittorio non ha dubbi. In questo momento è molto vicino alla bella Maddalena e il promo della nuova puntata di Temptation Island lo mostra mentre la prende in braccio per portarla in quella che diventerà la loro alcova per due giorni. Come se questo non bastasse, i due arriveranno a sfiorarsi le labbra. Vittorio andrà davvero fino in fondo o alla fine dovrà fare un passo indietro per il bene della sua relazione con Katia? Lo stesso video promo mostra la fotonica alle prese con nuove lacrime dopo la visione dell’ennesimo video del suo fidanzato. Il suo sguardo questa volta non mente e le lacrime potrebbero essere davvero con Vittorio, è troppo tardi per tornare ad essere una coppia e uscire insieme da Temptation Island? Lo scopriremo questa sera, intanto cliccate qui per vedere un ballo fotonico tra una lacrima e l’altra.



