Katia Fanelli e Vittorio Collina/ Lacrime fotoniche per lei! (Temptation Island)

Lacrime fotoniche attendono i fan di Katia Fanelli e Vittorio Collina. Sono lontani i tempi in cui la bella biondina ballava e incitava i single a “cavalcarla” mentre il suo fidanzato rimaneva in panchina, tutto cambierà nella nuova puntata di Temptation Island 2019 e allora saranno guai. Dopo le prime settimane passate a fare il bello e il cattivo tempo, la bella fotonica dovrà fare i conti con le conseguenze dei suoi comportamenti e visto che lei stessa ha pregato per giorni per vedere il fidanzato finalmente sveglio, adesso sarà accontentata. Secondo quanto mostra il promo della nuova puntata del reality sui sentimenti sembra proprio che Katia abbia già avuto modo di vedere Vittorio alle prese con le single e, in particolar modo con la bella Vanessa Cinelli. A parte le labbra fotoniche, le due donne non hanno niente in comune e questo rende ancora più difficile accettare il comportamento di Vittorio tanto che Katia finirà per piangere disperata con buona pace del pubblico.

TEMPTATION ISLAND: LACRIME FOTONICHE PER KATIA FANELLI

Le cose per Katia Fanelli sono cambiate già lunedì scorso, l’8 luglio, quando le sue risate e le sue battutine si sono placate nel momento del falò. Per la prima volta Filippo Bisciglia le ha comunicato che c’erano dei video per lei e questo in un primo momento l’ha resa felice fino a quando, aperto il tablet, si è trovato davanti un “Vittorio che non conosceva”. Nel video c’erano le esclusive immagini di una cena che Vittorio Collina ha consumato proprio con l’avvenente single Vanessa. I due sono apparsi molto complici tra sguardi, grattini e finti baci elusi solo dalla presenza delle mani tra le loro labbra. Alla fine del video la reazione della fotonica non si è fatta attendere: “Sento un po’ di fastidio, ed è palese, credo. Io questo Vittorio innamorato non lo vedo. Lo vedo tranquillo, comunque preso a parlare con ‘sta ragazza. Non lo vedo trattenuto. A me fa piacere, perché, come ho sempre detto, merita veramente una donna che provi un forte sentimento per lui. L’ho voluto portare io qua. Ho visto il video, ma non sento tutta questa rabbia, non lo so…”. Le cose sono peggiorate quando ha visto il tentativo di bacio, a quel punto ha ammesso di essere spiazzata e si è detta convinta che anche lui sia ben sveglio e che possa avere dei dubbi su di lei.

VITTORIO IN ESTERNA CON LA SINGLE VANESSA?

La nuova puntata di Temptation Island 2019 regalerà a Katia Fanelli una serie di risposte positive? Sembra proprio di no. I promo lasciano pensare il peggio tra crisi e lacrime e anche lo stesso Vittorio Collina sembra pronto per il prossimo capitolo della sua vita. In questi due anni e mezzo ha sempre messo al primo posto la sua fidanzata ma forse lei non lo ha capito totalmente e per questo ha deciso di vivere questa esperienza al 100%: “Ho fatto un’iniezione di autostima. E poi mi piace confrontarmi con una persona di età e di testa più matura”. Vittorio ha deciso di reagire ai video della fidanzata e ai suoi comportamenti dei giorni scorsi e chissà che questo suo modo di fare non spinga Katia ad un confronto faccia a faccia per uscire insieme più forti di prima. E’ arrivato davvero il loro momento? Vittorio farà in tempo ad uscire in esterna con la single Vanessa? Lo scopriremo questa sera, intanto, ecco il video delle lacrime di Katia dopo l’ennesimo “scoop”. Clicca qui per vedere il video del momento.



