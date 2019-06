Katia Fanelli e Vittorio Collina/ Lei libera, lui innamorato… (Temptation Island)

KATIA FANELLI E VITTORIO COLLINA COPPIA A TEMPTATION ISLAND 2019

Katia Fanelli e Vittorio Collina formano una delle coppie che da questa sera, 24 giugno, si giocheranno il tutto per tutto in Temptation Island 2019. In realtà i due riminesi sono quelli su cui il pubblico, specialmente quello social e amante del trash, ha già puntato tutto e la stessa ex del programma Lara Zorzetto si è detta pronta a volare con loro commentando il video di presentazione, ma perché tutto questo interesse? Presto detto. Lei è bella, bionda e si dice “libera di fare quello che la fa stare bene”, con il benestare di lui che è si è detto innamorato di lei, forse molto di più di quello che la sua fidanzata prova in realtà. Il risultato? Tutti sono già pazzi di loro sin dal video di presentazione, il primo lanciato da Witty Tv iniziando di fatto il conto alla rovescia di questa nuova edizione, ma sarà solo un’impressione sbagliata? Clicca qui per vedere il video di presentazione.

KATIA FANELLI E VITTORIO COLLINA, DUE VITE OPPOSTE…

Andando a spulciare sui social e in giro per il web, in realtà, la bella Katia Fanelli non sembra poi il peperino che vuole far vedere. Il suo fisico e i suoi capelli biondi sicuramente la rendono appariscente, più di altre donne presenti nel villaggio, e se a questo ci aggiungiamo anche il suo bel piercing all’ombelico, i must ci sono tutti. Katia Fanelli, classe 1994, è nata a Riccione ma vive a Rimini dove lavora come commessa presso un centro commerciale. La biondina è alla sua prima apparizione televisiva e in questi anni ha studiato all’istituto alberghiero di Rimini dove ha conseguito il diploma. Su Instagram la bella Katia si dice esperta di stile e amante dei viaggi e sono tante le foto che la ritraggono in costume e in posti esotici e poche quelle che la ritraggono insieme al fidanzato Vittorio (l’ultimo scatto risale a 17 settimane fa per degli auguri speciali). Cosa combineranno i due?

Dall’altra parte abbiamo l’affollato account Instagram di Vittorio Collina. Il giovane ha deciso di partecipare a Temptation Island consapevole del fatto che i suoi sentimenti sono maggiori di quella della fidanzata e che lei, da sempre, ha la libertà di fare quello che vuole, si sveglierà una volta arrivato nel villaggio? Sbirciando il suo profilo Instagram non possiamo che notare i suoi viaggi continui, in compagnia di Katia, ma anche la sua simpatia tra serate con gli amici, partite di calcio e i video che lo vedono protagonista insieme alla nonna e alla mamma. Forse questo può essere un problema per lui? Classe 1988, Vittorio si è sempre dato da fare sia nello sport che nella sua vita in quel di Rimini tanto da diventare speaker e lavorare nei locali della riviera romagnola. Questo basterà per tenersi stretta la focosa e libera fidanzata? Lo scopriremo da questa sera.



