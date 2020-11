Katia Follesa “Angelo Pintus non mi fai ridere”/ Lui replica, è una challenge…

Katia Follesa attacca e Angelo Pintus risponde. Su Instagram, va in scena un botta e risposta tra i due comici che ha scatenato i commenti dei fans, inizialmente convinti di essere di fronte ad una discussione. Dopo un video in cui Katia Follesa accusa Angelo Pintus di non fare ridere nonostante pensi esattamente il contrario, è arrivato anche un video di Pintus che contrattacca. Un botta e risposta dietro il quale, in realtà, si nasconde la challeng #nonmifairidere a cui hanno aderito tatissimi comici. Su Instagram, sta spopolando l’hashtag #nonmifairidere con cui un comico punta il dito contro un collega che a sua volta risponde. “Angelo scusa. Approfitto di questo mezzo per dirti una cosa che non ti ho mai detto in questi anni. Fai queste imitazioni anni ’80. Pensi di essere il più bravo, ma non mi fai ridere“, afferma Katia Follesa.

KATIA FOLLESA E ANGELO PINTUS: CHALLENGE CON ALTRI COMICI

La replica di Angelo Pintus non si è fatta attendere. “Brava, brava. Katia, non mi fai ridere, mai”, afferma Pintus nel video pubblicato su Instagram. La challenge è nata dopo i commenti che Katia Follesa ha ricevuto da alcuni haters i quali l’hanno accusata di non fare più ridere dopo essere dimagrita. “Andare a intaccare la mia professionalità per via del mio aspetto fisico mi ha fatto davvero male. [. . . ] Trovo veramente triste oltre che poco intelligente l’atteggiamento di queste persone che criticano l’aspetto fisico “al contrario”. Siccome non possono dire “fai schifo, stavi meglio prima” allora ti dicono che da magra non fai più ridere come prima”, ha dichiarato la Follesa al Corriere della Sera. Alla challeng #nonmifairidere hanno così aderito anche altri comici come Frank Matano.



