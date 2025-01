Katia Follesa, chi è la comica: “Ho accusato un vuoto nel corso della vita”

Tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo su Canale Cinque ritroveremo Katia Follesa, la comica si racconterà nel programma di Silvia Toffanin sulle reti Mediaset, dove ripercorrerà ovviamente diverse tappe della sua vita, dagli inizi nella sua carriera allo speciale legame con Valeria Graci, passando per il matrimonio concluso con il collega Angelo Pisani. Katia Follesa in passato ha parlato anche del suo legame con i genitori, non sempre presenti e che in qualche modo hanno segnato la sua vita, secondo l’artista l’esistenza dei comici viene spesso segnata in maniera negativa da un vuoto che la comica apprezzata a Zelig ha descritto così:

“Nasce dall’assenza dei miei genitori quando ero piccola, l’ho capito col tempo, ma anche la psicoterapia mi ha dato una mano. Ho iniziato a farla nel 2003, dopo la morte di mio padre, ero molto legata a lui, con mia madre c’è sempre stata una certa distanza” le parole dell’attrice.

Katia Follesa e la rivelazione sulla separazione da Angelo Pisani

Qualche mese fa l’attrice e comica ha invece rotto il silenzio riguardo al suo rapporto con Angelo Pisani, la loro relazione si è conclusa dopo un matrimonio felice che si è esaurito. Ma entrambi sono stati lucidi nel comprendere che si trattasse della decisione migliore, con Katia Follesa che ha rivelato:

“La separazione con Angelo si è rivelata terapeutica e propedeutica per entrambi” ha ammesso anche se i due sono rimasti comunque in ottimi rapporti. Un’altra parte centrale della vita di Valeria Graci è rappresentata senza dubbi dal suo rapporto con la collega Valeria Graci, con la quale ha condiviso per anni le scene, fino all’allontanamento di qualche tempo fa, poi il riavvicinamento come testimoniato anche dall’intervista congiunta delle due a Verissimo nei mesi scorsi.

