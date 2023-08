Katia Follesa/ “Io e mio marito Angelo Pisani abbiamo una visione della vita simile”

Katia Follesa e Angelo Pisani: “ci unisce la saggezza e la terapia”

Katia Follesa è pronta a far sorridere i telespettatori di Michelle Impossible, lo show di Michelle Hunziker trasmesso in prima serata su Canale 5. La conduttrice e comica è tra i volti più amati del piccolo schermo e la sua simpatia è davvero travolgente. Una simpatia che ha conquistato anche il collega e comico Angelo Pisani a cui è legata da tantissimi anni. Una storia d’amore importante, un vero e proprio colpo di fulmine per la Follesa che dalle pagine del Corriere della Sera ha confessato: “con Angelo è stato amore a prima vista. Certo, non per lui, ma io non ho desistito e sono andata avanti, per tanti anni. Certo, non mi aspettavo saremmo diventati genitori e che avremmo costruito una famiglia”.

Non solo, la Follesa ha aggiunto: “io di Angelo ero una fan: lavoravo in una holding finanziaria e vedevo in tv questo ragazzo giovane, sul palco di Zelig… mi faceva simpatia. Così ho iniziato a pedinarlo”. Dal 2006 i due sono ufficialmente una coppia e la conduttrice parlando del segreto del loro rapporto d’amore ha detto: “ci unisce, dopo tanti anni, la saggezza e la terapia”.

Katia Follesa e l’amore per la figlia Agata

La storia d’amore tra Katia Follesa e Angelo Pisani ha vissuto degli alti e bassi. In passato i due si sono anche allontanati per poi ritrovarsi più innamorati che mai. “Ci siamo separati per sfinimento: non avevamo più le forze di rimettere in piedi la nostra relazione. Oggi è un errore che non commetteremmo più. Anche in quel caso, siamo stati separati in modo anomalo: uscivamo comunque insieme, facevamo le vacanze insieme… dopo un po’ abbiamo deciso di riprovarci” – ha confessato la comica e conduttrice che, dopo un percorso di terapia, sono tornati insieme. ” Tutto è nato dal desiderio di far fare un salto alla storia partendo da chi siamo come singoli: la terapia serve anche per conoscere quali problemi, individualmente, portiamo all’interno della coppia. Insomma, stiamo imparando a riconoscere i nostri limiti e ad accettare noi stessi” – ha precisato proprio il compagno Angelo Pisani.

Dal loro amore è nata la gioia più grande: la figlia Agata. “È anche ben preparata a due personaggi come noi. Parliamo molto, scherziamo, ma ha anche la scomodità di vivere con due artisti con caratteri non sempre facili. Noi di lei siamo molto orgogliosi. Ma non è stato sempre semplice. La mia gravidanza è stata bellissima, ero serena. Però quando Agata è nata ho avuto il famoso baby blues e l’ho rifiutata categoricamente” – ha rivelato la comica precisano – “assurdo che negli ospedali ti insegnino tutto su come allattare o fare il bagnetto e nessuno ti spieghi come cambierà la tua vita quando sarai a casa col bebè. Si dovrebbe dire che può succedere questa cosa e che è superabile, basta essere aiutati”.











