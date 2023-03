Katia Follesa è assente a “Michelle Impossible”/ Perché non c’è? Sui social…

Katia Follesa grande assente a “Michelle Impossible”. A inizio puntata, la comica ha “inviato” una lettera alla padrona di casa, Michelle Hunziker, giustificando la sua assenza con la motivazione di… Un viaggio alle Hawaii! Ma in realtà, che fine ha fatto la conduttrice e perché non è presente all’ultima puntata del programma di Canale 5? È questa la domanda che si fanno in tanti sui social, dove Katia è amatissima da tutti. La sua simpatia, infatti, riesce a conquistare il pubblico, che sente particolarmente la sua assenza.

“In che senso stasera non c’è Katia Follesa?”, scrive un utente su Twitter. Nonostante l’assenza, c’è chi non perde comunque occasione per elogiarla: “Katia Follesa è una one woman show, merita un programma tutto suo”. “Ultima puntata senza Katia? Noooooooooooo” si dispera ancora un altro telespettatore in un commento.

Perché Katia Follesa non è a Michelle Impossible

Perché Katia Follesa è assente a Michelle Impossible? In tanti hanno pensato che fosse per una sua partecipazione a “Name That Tune”, programma su Tv8 nel quale ha partecipato proprio nella puntata in onda l’8 marzo. Il programma condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, però, è registrato, così come anche quello della Hunziker. Dunque la partecipazione a uno non esclude quella all’altro. Resta dunque un mistero l’assenza della conduttrice al programma su Canale 5.

Quel che è certo, è che il pubblico ha sottolineato con un pizzico di disappunto la mancata partecipazione di Katia Follesa all’ultima puntata di “Michelle Impossible”. La comica è particolarmente amata dai telespettatori: sempre diretta, senza filtri e mai banale, è uno dei volti più amati nel mondo dello spettacolo.

