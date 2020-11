Katia Follesa “Magra o grassa faccio il mio lavoro”/ “Con mio marito Angelo Pisani..”

Bella, ironica e talentuosa. Katia Follesa, con il suo inconfondibile sorriso, sta per tornare in tv per portare allegria e leggerezza. La Follesa sta girando la nuova edizione di Cake Star e presto approderà in tv con un format di cui sarà protagonista con il marito Angelo Pisani. “Abbiamo appena finito di girare Social Family, storie di famiglia che andrà in onda su Real Time anche con nostra figlia Agata”, racconta la Follesa al settimanale Chi nel numero in edicola. Un format che potrebbe ricordare quello dei Kardashian anche se, sul paragone, la Follesa mette in chiaro alcune differenze: “Con qualche euro in meno e magari con i sederi un po’ più piccoli dei loro“, aggiunge l’attrice che, nell’ultimo periodo è finita nel mirino degli haters per il suo dimagrimento.

KATIA FOLLESA SPEGNE LE POLEMICHE SUL DIMAGRIMENTO

Katia Follesa ha perso 20 kg e lo ha fatto per salvaguardare la propria salute. Soffrendo di cardiomiopatia ipertrofica, per l’attrice, è importante controllare il peso. Il dimagrimento della Follesa ha scatenato, tuttavia, anche molte critiche. Molti utenti, sul web, l’hanno accusata di non sapere più far ridere. Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Chi, la Follesa torna sull’argomento: “Lascerei in sospeso. Bisogna capire quanta importanza si voglia dare alla cosa, perché se continui a darle importanza, non metterai mai a tacere queste voci. Invece, se la chiudi e vai avanti a fare il tuo, magari sei più serena. Io, comunque, bassa o alta, magra o grassa, continuo a fare il mio lavoro. Ho solo iniziato a volermi più bene e sì, con costanza ho fatto una dieta”, ha spiegato l’attrice 44enne che si gode la sua nuova forma fisica e l’affetto dei fans e della famiglia.



