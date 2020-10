Katia Follesa, -20 kg e taglia 40/ Hater l’attaccano, lei replica: “Sono sempre io”

Katia Follesa ha perso diversi chili a seguito di una dieta, e dopo tanti sacrifici sono emersi i simpaticissimi leoni da tastiera che l’hanno attaccata sui social senza un vero motivo. «Non sono una che bada alle critiche, di solito – racconta la stessa conduttrice, attrice e comica, intervistata dai microfoni del Corriere della Sera – sarà che non ne ricevo tantissime, ma andare a intaccare la mia professionalità per via del mio aspetto fisico mi ha fatto davvero male». Katia Follesa ha spiegato: «Sono tornata al peso che avevo all’inizio del mio lavoro e che considero il mio peso forma: 52 chili. La mia forma fisica è cambiata dopo la gravidanza, nel tempo sono arrivata a pesare anche 70 chili ma trovo veramente triste oltre che poco intelligente l’atteggiamento di queste persone che criticano l’aspetto fisico “al contrario”. Siccome non possono dire “fai schifo, stavi meglio prima” allora ti dicono che da magra non fai più ridere come prima».

KATIA FOLLESA: “I DOTTORI SI ERANO RACCOMANDATI, DOVEVO PERDERE PESO”

Katia Follesa ha deciso di dimagrire non soltanto per una questione estetica ma anche perchè cardiopatica: «E il peso incide moltissimo sul mio stato di salute. I dottori che mi seguono si sono molto raccomandati, anche perché più si va avanti con gli anni e più è necessario controllare il peso, appunto. Altrimenti è come sovraccaricare ogni volta il mio cuore. Detto questo – precisa la conduttrice di Real Time – sono sempre stata e resto dalla parte delle donne, non è cambiato nulla». Le prime critiche sono giunte la scorsa estate, dopo una foto in costume in barca. «Quel giorno ero felicissima oltre che contenta anche di quella foto – ha proseguito l’ex di Zelig – solo che nei commenti mi hanno scritto che per essere dimagrita così avevo fatto “sicuramente” il bypass gastrico, che non era possibile e via dicendo». Katia Follesa ribadisce di essere rimasta la stessa anche se ha perso 20 kg: «Io resto io. Ho perso peso, ma non la mia autostima. E’ la stessa di prima ed è quella che dovremmo insegnare ai nostri figli, specie in una società in cui l’immagine la fa da padrona. Per questo non voglio essere criticata in maniera ingiusta, specie dalle donne, che dovrebbero essere mie alleate». E pensare che ad un video in cui mostra i brufoli, la reazione del pubblico è stata decisamente differente: «Ecco, sì. E lì immediatamente i commenti sono tornati ad essere del tipo “Katia una di noi”, “Che bello che ti mostri così” e via dicendo. La verità – ha concluso ribadendo il concetto – è che io resto io, anche con la taglia 40».



© RIPRODUZIONE RISERVATA