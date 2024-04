Katia Pedrotti punge Ascanio Pacelli a Verissimo: “Voglio un altro figlio”/ Silvia Toffanin spiazzata

Verissimo, Katia Pedrotti spiazza in diretta Ascanio Pacelli: “Ho voglio di un figlio”

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono la coppia più longeva nata all’interno della Casa del Grande Fratello. Dopo vent’anni e due figli, Matilda e Tancredi, i due sono stati ospiti nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo dove hanno parlato della loro storia d’amore e della loro splendida famiglia. “Un figlio è qualcosa che ti completa il cerchio e noi abbiamo una fortuna immensa” ha rivelato Ascanio e poi ha aggiunto: “Noi abbiamo questa passione smodata di viaggiare con i nostri figli, non lo abbiamo mai lasciati nessuno. Lei è una madre presente che a volte sacrifica il rapporto con me per essere una madre al cento per cento e fa bene.”

Katia Pedrotti, piangendo di commozione dopo un tenero video della sua famiglia, ha confessato di volere un altro figlio: “Non sono una di quelle che dice ‘no’ nella vita le cose avvengono da sole. Io sono innamoratissima dei miei figli però sarà che sto diventando più grande ma mi è rimasta questa voglia di cucciolo poi io sono allergica agli animali quindi devo per forza fare un figlio.” E a questo punto è Silvia Toffanin, ridendo, a ‘scuotere’ Ascanio Pacelli: “Ascanio, Katia è venuta a Verissimo per fare un appello pubblicamente, vuole un altro figlio.”

Katia Pedrotti piange a Verissimo, la lettera dei figli Matilda e Tancredi commuove anche Ascanio Pacelli

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo sono entrati per la prima volta in studio i figli di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, Matilda di 17 anni e Tancredi di 9 anni che hanno fatto una sorpresa ai loro genitori: gli hanno scritto una bellissima lettera. “Cari mamma e papà io e Tancredi volevamo ringraziarvi per tutto i sacrifici che fate per voi ogni giorno.” ha premesso la ragazza prima di scoppiare a piangere. È stato Ascanio a leggere la lettera dei due figli con la quale li ringraziavano per tutti i loro insegnamenti.











