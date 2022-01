Katia Ricciarelli “Complimenti dagli autori dopo la diretta del GF Vip”/ Web insorge!

Il pubblico del Grande Fratello Vip si aspettava per la diretta di ieri un provvedimento disciplinare importante nei confronti di Katia Ricciarelli per le brutte frasi dette nei confronti delle donne, e non solo, negli ultimi giorni. Ciò che è invece avvenuto è un sermone di Signorini che ha messo sullo stesso piano le uscite di Katia e il comportamento di Lulù Selassiè. Una situazione che ha fatto indignare tanti, ancor oggi furiosi per quanto visto. Una rabbia che viene però alimentata dalle ultime rivelazioni fatte dalla Ricciarelli nella Casa di Canale 5.

La cantante lirica, nelle ultime ore, ha confidato a Soleil Sorge di aver ricevuto, subito dopo la puntata, i complimenti dagli autori per il suo comportamento. “Ieri, ho avuto i complimenti da tutti dall’alto per come mi sono comportata. Grazie tante, ho detto, ma mi è costato molto. L’ho fatto per voi e per me, ma anche per voi perché ve lo meritate. Perché poi stanno male anche loro, ecco. No, ma io riconosco.”, ha svelato.

Una rivelazione che ha fatto insorgere parte del web, furiosa che non solo Katia Ricciarelli non sia stata squalificata, ma che addirittura abbia ricevuto i complimenti degli autori del GF. Ricordiamo che Signorini, in diretta, ha spiegato il perché della mancata squalifica. Questa una parte del suo discorso: “Il Grande Fratello è il programma che tutti noi conosciamo, ci sono emozioni, scontri, liti e tutto quanto. Questo è uno spaccato del nostro paese. Da un lato abbiamo Katia Ricciarelli che rappresenta una generazione che aveva quella mentalità lì e che non ci appartiene più, per fortuna. Sapete quante volte ho sentito dire a mia madre ‘ah, ma che se ne torni al suo paese’. Se da un lato c’è la generazione di Katia Ricciarelli, dall’altro c’è quella di Lulù Selassié. Dei giovani che non vogliono riconoscere l’esperienza degli altri e dicono ‘ma chi sei tu?’, anche quello è sbagliato”, ha infine precisato.

