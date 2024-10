Grande Fratello 2024, Pamela Petrarolo ricorda la lite con Katia Ricciarelli: “Mi ha aggredita verbalmente”

Al Grande Fratello non mancano le confidenze e le confessioni e nelle scorse ore Pamela Petrarolo, che insieme a Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere fa parte delle Non è la Rai, ha rivelato un retroscena ad Enzo Paolo Turchi su Katia Ricciarelli. In pochi sanno che nel 2006 le due hanno partecipato al reality La Fattoria, condotto da Barbara D’Urso. Nel cast erano presenti anche Selvaggia Lucarelli, I Cugini di Campagna, Leopoldo Mastelloni e Justine Mattera e più di una volta è scoppiata la lite tra Pamela Petrarolo e Katia Ricciarelli.

Nello specifico Pamela Petrarolo sulla lite con Katia Ricciarelli ha confessato ad Enzo Paolo Turchi: “Anch’io [come Carmen Russo al Grande Fratello, ndr] feci una litigata brutta con Katia Ricciarelli. Praticamente litigò da sola, io ero piccolina avevo 27 anni, era il mio primo reality. Lei mi aggredì verbalmente perché non avevo cambiato le lenzuola subito perché andavano lavate.” Ed inoltre il sempre attento sito di Biccy proprio in merito alle discussioni tra la concorrente del reality e la soprano ha ricordato come tra Katia e Pamela non mancassero discussioni e battibecchi soprattutto a causa dell’eccessiva esuberanza dell’ex ragazza Non è la Rai.

Pamela Petrarolo e la lite con Katia Ricciarelli: “Ebbi sfogo di pianto ma lei si scusò”

Durante la chiacchierata con Enzo Paolo Turchi, Pamela Petrarolo ha confessato che subito dopo la lite Katia Ricciarelli è ritornata sui suoi passi e le ha chiesto scusa: “Lei mi puntò e io rimasi senza parole. Mi prese uno sfogo di pianto. Lei si rese conto, venne lì e mi chiese scusa davanti a tutti.” E subito dopo la concorrente del reality ha aggiunto che nonostante tutto lei ha sempre avuto stima e rispetto verso la Ricciarelli: “Donna forte e sensibile. Non puoi mancarle di rispetto perché è un mostro sacro ed è una persona più grande. Si accorse di aver esagerato e mi chiese scusa. Era proprio un attacco gratuito”. Sempre all’interno della casa più spiata d’Italia, di recente Pamela Petrarolo si è sfogata contro Jessica Morlacchi.