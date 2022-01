Katia Ricciarelli, dito medio in diretta al GF Vip/ Video della gaffe ‘censurata’

A poche ore dalla nuova diretta del Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli ne combina un’altra. La cantante, nel mirino delle critiche ormai da giorni, è la protagonista di una nuova gaffe che forse a molti è però sfuggita. I Vipponi erano ignari della diretta di questa sera, è per questo che Signorini ha deciso di collegarsi con la Casa questo pomeriggio, durante il daytime su Canale 5, per fare loro questo annuncio a sorpresa. Ecco che, proprio nel momento del collegamento, la regia ha inquadrato Katia Ricciarelli, intenta a giocare a biliardo con altri coinquilini. Tempo dei saluti di Alfonso che la cantante si è fatta sfuggire un gestaccio inquadrato casualmente dalla regia (ma tagliato nel video ora presente sul sito ufficiale del programma): il gesto del dito medio.

Lulù Selassiè: "Katia Ricciarelli è razzista"/ Lei si scusa in diretta ma...

Katia Ricciarelli il dito medio ‘censurato’ dal Grande Fratello Vip

Una gaffe di cui Katia Ricciarelli non si è accorta, ignara di essere ripresa proprio in quel preciso momento. Il web, però, non perdona e sono in molti ad aver notato il gesto della Ricciarelli, che è stato però tagliato, come dicevamo, nel video ora presente sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip. Vi lasciamo comunque alla fine dell’articolo il video non tagliato della scena, in cui è visibile il gesto fatto da Katia Ricciarelli.

Jessica Selassié contro Katia Ricciarelli/ "Se è immune mi inca*zo e non voto!”

Ecco il video non censurato di #katiaricciarelli che fa il dito medio in diretta #gfvip #katiafuori 😂😂 pic.twitter.com/hEDsxrvIAg — scarify (@scarify67) January 7, 2022

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli choc su Nathaly: "Ci vorrebbe un camionista grosso che la prende e.."/ L'ira di Veneziano

© RIPRODUZIONE RISERVATA