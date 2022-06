Katia Ricciarelli e Amanda Lear nuove opinioniste al GF Vip 7?/ “Come stanno le cose”

Katia Ricciarelli e Amanda Lear nuove opinioniste al Grande Fratello Vip?

Manca ancora qualche mese al ritorno del Grande Fratello Vip in TV, eppure trattative e indiscrezioni sono già in moto da alcune settimane. Al momento l’unica certezza è il ritorno alla conduzione di Alfonso Signorini, ormai fulcro del reality di Canale 5. Appare ormai una certezza anche l’addio alla poltrona di opinionista sia di Sonia Bruganelli che di Adriana Volpe che ci hanno accompagnate per una sola edizione.

Da qui l’inizio di una serie di indiscrezioni sui nuovi volti che prenderanno il loro posto e un nome che ha iniziato a circolare in modo vorticoso: quello di Katia Ricciarelli. Accanto alla cantante, una delle grandi protagoniste della scorsa edizione nel ruolo di concorrente, si è parlato anche di un’altra en nota artista: Amanda Lear. Voci di corridoio, chiaramente, che, a quanto pare, trovano già oggi una smentita.

Katia Ricciarelli e Amanda Lear, saltata la trattativa per il GF Vip 7?

È la pagina Instagram Pipol TV a smentire le voci che vorrebbero le due signore della TV nuove opinioniste al Grande Fratello Vip 7. Su questa, infatti, si legge: “Al contrario dei rumors (infondati) Katia Ricciarelli non farà parte del cast del reality nella prossima edizione come opinionista. – e ancora – Saltate (ancora prima di iniziare) anche le trattative per Amanda Lear che era solo un’idea, anzi come direbbero gli addetti ai lavori una suggestione. Cantiere aperto ancora e lavori in corso. Con la scelta ben precisa che tutto può cambiare o forse no…”

È così, dunque, che starebbero le cose. Saltate, al momento, sia la Ricciarelli che la Lear, rimane ancora lo stesso quesito: quali saranno i prossimi opinionisti?











