Gf vip 7, nuovi opinionisti chi sono?/ ‘Bocciate’ Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: le possibili alternative

Gf vip 7, parte il toto-nomi sulle possibili sostituzioni di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

A pochi mesi dalla finale del Grande fratello vip 6, che ha decretato il trionfo di Jessica Selassié (fa coppia top-secret con Barù Gaetani?), si pensa già alla nuova edizione del reality dei vipponi, il Grande fratello 7, il cui toto-nomi appena avviatosi sul cast indica dei papabili nuovi opinionisti per il rinnovo del format Mediaset.

Adriana Volpe non sarà al Grande Fratello Vip 7?/ "In arrivo nuovi opinionisti"

Così come da lei stessa rilasciato a mezzo stampa, Sonia Bruganelli, opinionista al Grande fratello vip 6, abdicherà in favore di un altro volto tv, dal momento che non ha intenzione di riproporsi come spalla destra alla conduzione del reality della Casa, cedendo quindi il ruolo di spalla destra coperto al fianco di Alfonso Signorini a terzi. E anche il nome di Adriana Volpe, così come quello della consorte di Paolo Bonolis, potrebbe non essere confermato nel cast dell’atteso Grande fratello vip 7, così come ripreso da Gossip & TV. In queste ore, parte ufficialmente il totonomi sui possibili nuovi opinionisti del format di Canale 5 dedicato alle celebrità, anche alla luce dell’indiscrezione secondo cui Alfonso Signorini intenderebbe mettersi in trattativa per l’ingaggio di grandi nomi che possano subentrare al posto di Sonia Bruganelli e forse anche in sostituzione Adriana Volpe, alzando così il livello della quota opinionisti del reality dei very important people.

Gf vip, Sonia Bruganelli fuori dal cast? / "Non sarei credibile..."

Cristiano Malgioglio torna al Gf vip?

Tra i possibili nuovi volti del Gf vip si rileva Patrizia Groppelli, opinionista a Pomeriggio 5 di Barbara D’urso, che sarebbe una sostituzione ideale viste le sue opinioni tranchant. Anche Dagospia indica dei nomi per la quota opinionisti dell’atteso Gf vip 7 . Si parla in particolare del paroliere Cristiano Malgioglio (ex concorrente al Gf vip 2) e della showgirl Amanda Lear, una coppia di volti tv spumeggiante che -per la quota opinionisti- che potrebbe impennare gli ascolti tv del Grande fratello vip 7. Non a caso, la fonte commenta così il possibile ingaggio di Cristiano e Amanda al Gf vip 7: “Una voce che se confermata sarebbe una bomba!”.

Sonia Bruganelli: "Mia figlia Silvia nata con truncus grave"/ Malattia: "Infarto e…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA