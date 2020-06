Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo, frecciatine in diretta/ “Abbi il coraggio…”

Pubblicità

Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo sono i due volti nuovi di Io e Te. Pierluigi Diaco, per la seconda stagione della trasmissione di Raiuno che farà compagnia per tutta l’estate al pubblico, ha sceto di avere accanto il gustode di tanti gossip e la regina della lirica italiana. Alla ricciarelli è stata affidata la posta del cuore. Rispondendo alle lettere delle telespettatrici che le chiedono consigli d’amore, la Ricciarelli ha esortato prima una signora a confessare al marito di aver scoperto un tradimento e poi ha esortato tutti a lasciare che le mamme facciano sempre ciò che vogliono. Poi ha annunciato di voler dare dei piccoli consigli di canto avendo avuto la benedizioni del suo “adorato Pieruigi Diaco“. La parola, poi, passa a Santino Fiorillo con la cartolina divina. “Abbi il coraggio delle tue azioni“, commenta la Ricciarelli. “Ce l’ho”, è la risposta piccata di Fiorillo.

KATIA RICCIARELLI E SANTINO FIORILLO, BOTTA E RISPOSTA A IO E TE

Katia Ricciarelli ha accettato di partecipare a Io e te per la presenza di Pierluigi Diaco di cui ammira l’eleganza con cui fa televisione. In puntata, la cantante è solita rivolgersi al conduttore con l’aggettivo “adorato” che, tuttavia, Santino Fiorillo non gradisce. “Comunque, lo chiamo io adorato. Tu devi cambiare amore”, dice Fiorillo sotto lo sguardo divertito di Pierluigi Diaco. “Io non cambio nulla, tu però devi avere il coraggio delle tue azioni”, replice Katia. “Io sto in mezzo a questi due”, commenta Diaco mentre Fiorillo, prima di dare il via al suo momento di gossio divino, conclude: “ma noi ci amiamo”.



