Katia Ricciarelli flirt con Giucas Casella?/ Signorini indaga ancora al GF Vip…

In settimana, dentro la casa del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ha ricevuto l’arduo compito di formare tre tenori: “Il Grande Fratello ti assegna una missione estremamente complessa: trasformare tre baldi giovani come Gianmaria, Alex e Aldo in tre bravi cantanti lirici! Dopo un primo allenamento i tre si dovranno esibire davanti agli altri Vipponi e Katia stabilirà il migliore!”. I tre concorrenti, vestiti di tutto punto, si sono esibiti sulle note di ‘O sole mio: “Devo dire che non avevo nessunissima fiducia in questi tre ragazzi. Vi assicuro che non è facile quello che hanno fatto. Hanno avuto molto coraggio, si sono impegnati ma adesso devo dire il risultato”, ha detto Katia prima di conferire ad Alex Belli il titolo di miglior tenore della serata. Ma dentro la casa Katia Ricciarelli ha anche avuto il tempo di riflettere sul possibile terzo eliminato del Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli reagisce al coming out di Giucas Casella/ "Non so se è normale", web in rivolta

Katia Ricciarelli: flirt con Giucas Casella?

Katia Ricciarelli e Ainett Stephens, nei giorni scorsi, si sono ritrovate a discutere su chi potrebbe essere il terzo VIP a lasciare la Casa del Grande Fratello. Secondo Ainett il concorrente più a rischio è Amedeo: “Di Nicola sappiamo già la sua storia e Samy… litiga con qualcuno. Amedeo è più neutro”. Anche Katia pensa che Samy sia un concorrente molto attivo all’interno della Casa. Ma non è tutto questa sera, venerdì 8 ottobre, si potrebbe tornare a parlare del presunto flirt tra Katia Ricciarelli e Giucas Casella. Durante la puntata di lunedì, l’illusionista siciliano ha raccontato delle sue esperienze giovanili, anche omosessuali. “È per questo che non mi hai mai fatto la corte?”, gli ha chiesto l’ex moglie di Pippo Baudo. “Ma te l’ho fatta sempre io la corte, non è vero. Che dobbiamo dire quella notte li? No…”, ha risposto Giucas. Signorini ha chiesto spiegazioni ai due diretti interessati: “Io se ho fatto qualcosa con lui me lo sono dimenticata”, ha detto Katia.

