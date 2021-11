Katia Ricciarelli, gaffe su De Gregori al GF Vip/ Il web non perdona “Brutta figura!”

Gli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 2021 sono stati per Katia Ricciarelli piuttosto turbolenti. La cantante lirica però non sa che sul web sono tante le polemiche contro di lei. Dal comportamento con Miriana Trevisan alle parole dette su Lulù Selassiè, la Ricciarelli continua a far discutere. A questo nelle ultime ore si è però aggiunta anche una gaffe che il popolo dei social proprio non le ha perdonato, soprattutto perché riguarda il suo campo: la musica. Ma cos’è accaduto?

Katia Ricciarelli attacca Patrizia Pellegrino: "Non parlare con me"/ "Dai giudizi..."

Tutto è nato quando Davide Silvestri ha iniziato a canticchiare in Casa la celebre canzone “La donna cannone”, capolavoro della musica cantautorale italiana. Qualcuno allora ha iniziato a chiedere chi fosse il cantante del brano e tra i gieffini si sono sprecate ipotesi errate. Da chi ha fatto il nome di De Crescenzo a chi ha citato Lucio Battisti, qualcuno poi ha fatto il nome di Venditti. Nessuno, però, ha detto quello giusto: Francesco De Gregori.

Giucas Casella in piscina con Katia Ricciarelli/ Dopo i baci strappati, nuotata galeotta?

Katia Ricciarelli non ricorda chi canta ‘La donna cannone’: il web critica la cantante

Cosa c’entra Katia Ricciarelli in tutta questa vicenda? A stupire il popolo del web non è stato tanto il fatto che Davide o le ragazze non ricordassero che La donna cannone è cantata da De Gregori, ma che a non saperlo/ricordarlo fosse anche la Ricciarelli. Proprio lei che ha più volte detto ai suoi coinquilini di ‘vergognarsi’ di non conoscere l’Opera, ha commesso un errore così grave. E il web si è scatenato con le critiche. Tra queste leggiamo: “Mi dispiace signora Ricciarelli ma non sapere chi canta “La donna cannone” è peggio che non conoscere la Turandot”; e chi invece fa notare “Da una signora della musica come lei questa mancanza non me l’aspettavo. Brutta figura!”

LEGGI ANCHE:

Carmen Russo difende Katia Ricciarelli/ Sophie sbotta "Non si può sempre giustificare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA