Katia Ricciarelli “Grande Fratello Vip si allunga? Non rimango”/ Con lei anche…

Anche quest’anno la data conosciuta dai Vipponi della finale del Grande Fratello Vip non è quella giusta. Il reality si allunga e va ben oltre la metà di dicembre, come tutti credevano, concludendosi invece a metà marzo. Così come accaduto nella scorsa edizione, anche quest’anno c’è il rischio che non tutti rimangano fino alla fine e che qualcuno, invece, abbandoni proprio a dicembre. Chi, quindi, potrà realmente abbandonare la Casa prima della vera fine del Grande Fratello Vip? Una concorrente ha già annunciato il suo ritiro: è Katia Ricciarelli.

Proprio prima della 21esima diretta, Clarissa Selassié le ha chiesto se avrebbe continuato l’avventura qualora la fine del reality fosse slittata in avanti. La risposta della Ricciarelli è stata dritta: “No no, assolutamente”. Chi invece sembra più che deciso a continuare sono proprio le sorelle Selassiè. Con loro anche Soleil e Sophie, che già ipotizzavano di festeggiare il loro compleanno a fine dicembre nella Casa del Grande Fratello Vip.

