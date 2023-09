Katia Ricciarelli: “Il mio primo amore si vergognava di me”/ “La rottura con Pippo Baudo? Doveva andare così”

Katia Ricciarelli si racconta a La volta buona: “Il mio primo amore? Il figlio del proprietario della fabbrica in cui lavoravo”

Katia Ricciarelli è stata la protagonista di una lunga intervista a La volta buona, programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. La celebre cantante lirica ha parlato dei grandi amori del suo passato, spiegando che il primo è arrivato in giovane età, quando ancora non era famosa: “Il mio primo amore si vergognava di me, perché ero un’operaia della sua fabbrica. – ha spiegato Ricciarelli – Era più grande di me di otto anni, perché io non avendo avuto un padre prediligevo uomini più grandi di me. Si sarà mangiato le mani poi!”

Poi sono arrivati gli amori famosi: “Pippo Baudo? Mai stati gelosi della carriera dell’altro, sono due carriere diverse. – ha spiegato la cantante – Io ero felice quando aveva tutti quei successi, e lui per me. Perché ci siamo lasciati? Doveva andare così, perché quando si è lontani così tanto l’uno dall’altro, abbiamo un’età poi ho una personalità, lui la sua… Ogni tanto ci sentiamo, ci facciamo gli auguri, gli auguro ogni bene, con tutto il cuore.”

Nel corso dell’intervista Katia Ricciarelli ha ricordato anche il grande amore, durato 13 anni, con Josè Carreras. I due si sono conosciuti sul palcoscenico, e tra qualche gaffe della cantante tra i due è poi nata una forte chimica, che si è trasformata in passione. “Era il 1972 e fu un colpo di fulmine che durò fino al 1984. – ha ricordato Ricciarelli – Le nostre voci si sposavano bene, lui era simpaticissimo e noi eravamo bellissimi e bravissimi”. La storia è però finita perché “mi ero stancata di fare sempre la fidanzata, è andata così.”

