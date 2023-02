Katia Ricciarelli: “Mia sorella è in RSA”/ “Amore? Quand’ero al Grande Fratello Vip…”

Katia Ricciarelli, ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda domenica 5 febbraio 2023, si è raccontata senza filtri, partendo dall’amore. Ad oggi, ha rivelato la cantante, “non c’è nessuno nella mia vita. Quando ero al Grande Fratello Vip avevo una persona che mi stava a cuore e con cui avrebbe anche potuto esserci una cosa più seria. Tuttavia, quando sono uscita non mi andava più, perché ho pensato che non potevo mettermi con una persona soltanto per via dell’età anagrafica e per avere una sistemazione. Se voglio compagnia, ho un’amica molto importante, Carla, ma anche un fratello, Renato”.

KATIA RICCIARELLI: “MIA SORELLA È PURTROPPO CHIUSA IN UNA RSA”

La sorella di Katia Ricciarelli, invece, è “purtroppo chiusa in una RSA. La vado a trovare, sono stata lì anche giorni fa, ma non c’è con la testa. Ogni tanto vedo una luce nei suoi occhi, le sorrido e lei mi osserva. Mi ha impressionato perché avevo un capello sul cappottino nero e lei ha fatto di tutto per toglierlo. Quasi ho pianto per quel gesto. Lei da giovane era una ballerina di rock and roll straordinaria: allora io ho iniziato a intonare una canzone famosa e lei mi ha seguito nei movimenti con il corpo. Questo è il potere della musica”.

