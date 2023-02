Pippo Baudo e Josè Carreras, ex di Katia Ricciarelli/ Perchè si sono lasciati?

Katia Ricciarelli e Josè Carreras: “Le tentazioni abbandonano fuori dai teatri…”

La storia di Katia Ricciarelli è spesso accostata ai suoi successi televisivi, ma la sua carriera è in realtà forgiata su un talento riconosciuto in tutto il mondo come soprano. La sua passione per il canto l’ha portata in giro per il mondo, tra grandi successi italiani e collaborazioni di spicco. Ma della sua storia non sono note unicamente le gesta professionali, bensì anche quelle legate ai trascorsi sentimentali. Katia Ricciarelli non ha avuto figli, ma ha avuto ben due matrimoni anche piuttosto longevi. Il primo, durato ben 13 anni, con Josè Carreras; il secondo invece con il noto presentatore Pippo Baudo, dal 1986 al 2004.

Manila Nazzaro/ "Katia Ricciarelli? Facile cantare in televisione. C’è un cachet"

In una recente intervista rilasciata per il Corriere della Sera, Katia Ricciarelli ha avuto modo di raccontare numerosi aneddoti su entrambi i matrimoni, soffermandosi in particolare sulle ragioni che hanno portato entrambe le relazioni a naufragare. “Conobbi Josè Carreras nel 1972, fu un colpo di fulmine che durò fino al 1984. Le nostre voci si sposavano bene, lui era simpaticissimo e noi eravamo bellissimi e bravissimi; ma è finita perchè a me non andava di essere tradita. Devi sapere che i tenori sono corteggiatissimi, quindi le tentazioni abbondano fuori dai teatri”. Queste le parole di Katia Ricciarelli, nel ricordare l’amore sia professionale che sentimentale per Carreras, terminato dunque per questioni di infedeltà.

GF Vip, Manila Nazzaro vs Katia Ricciarelli/ "Ho scoperto cose ingiuste e cattive..."

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, ecco perchè si sono lasciati: “Abbiamo smesso di parlare”

Katia Ricciarelli, nel corso della sua intervista per il Corriere della Sera, ha chiaramente raccontato anche alcune vicende riguardanti il suo secondo matrimonio, ovvero quello con il noto presentatore Pippo Baudo. I due sono stati insieme per quasi 20 anni; la separazione legale tra i due risale al 2004, ma di fatto si erano già lasciati tre anni prima, esattamente nel 2001. “Mi invitò in trasmissione e cinque mesi dopo eravamo marito e moglie“. Inizia così Katia Ricciarelli il racconto del suo secondo matrimonio, alludendo a come anche in questo caso la passione fu travolgente.

PIPPO BAUDO, EX MARITO DI KATIA RICCIARELLI/ "È stato un matrimonio bellissimo. Oggi c'è affetto"

“Ci sposammo il 18 gennaio del 1986, proprio il giorno del mio quarantesimo compleanno, mentre lui aveva 50 anni. Eravamo affiatati, lui amava il mio mondo, io rispettavo il suo“. Racconta così Katia Ricciarelli il suo rapporto con Pippo Baudo, suo secondo marito, arrivando poi a definire la natura della sofferta separazione: “Dopo 18 anni ci siamo separati, forse perché i nostri impegni ci portavano spesso lontano e abbiamo smesso di parlare, il dialogo è fondamentale”. Tra il soprano e il presentato l’amore sarebbe dunque sbiadito nel tempo, senza particolari stascichi e rancori.











© RIPRODUZIONE RISERVATA