Katia Ricciarelli perché non ha avuto figli?/ “Per la carriera ho rinunciato a tanto”

Katia Ricciarelli nel corso della sua vita ha avuto più di un amore importante. È noto, però che la celebre cantante lirica non ha figli. In più di un’occasione la Ricciarelli ha spiegato il perché. In realtà, molti anni fa proprio durante la storia con Pippo Baudo la Ricciarelli ha avuto un aborto, a quanto pare voluto anche dal conduttore che, allora, era il suo fidanzato. In un’intervista rilasciata a Belve ha infatti svelato che: “Evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così.– ha spiegato la cantante. Figli, poi, non ne sono più arrivati – Poi ho capito una cosa: se non è venuto doveva essere così, quindi questo accanimento che c’è a volte non va bene perché poi i rapporti si rovinano”, ha raccontato la Ricciarelli.

Katia Ricciarelli, fidanzati ed ex marito/ Da Josè Carreras a Pippo Baudo: "si impara a stare soli"

Katia Ricciarelli e la confessione al Grande Fratello Vip: “Sono sola”

Katia Ricciarelli è tornata sull’argomento anche recentemente e proprio all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. In diretta su Canale 5, dichiarando “Per la mia carriera ho rinunciato a tante cose. Mi manca una famiglia, sono sola.“ La cantante ha ammesso infatti di sentire la mancanza di una famiglia propria, quindi, di un figlio. In un’altra occasione ha addirittura dichiarato di essere stata “punita”, proprio ricordando l’aborto avuto.

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, perché si sono lasciati?/ Dal tradimento all'abortoMalgioglio e Denis Dosio, attacco a Katia Ricciarelli/ "Cattivo gusto al GF Vip"

© RIPRODUZIONE RISERVATA