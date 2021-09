Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, perché si sono lasciati?/ Dal tradimento all’aborto

Quella tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo è stata una lunga storia d’amore. Il loro matrimonio risale al 1986 poi, circa 18 anni dopo, arriva la separazione. Al tempo delle nozze, la Ricciarelli aveva quarant’anni e usciva da una relazione piuttosto turbolenta con il tenore Josè Maria Carreras. Al settimanale Gente, lei raccontò “Fui conquistata dalla sua dolcezza. I primi tre anni sono stati bellissimi”.

È il 2004 quando arriva la rottura tra i due coniugi. Si è parlato di un presunto tradimento da parte del conduttore ma solo anni dopo, in un’intervista a Belve, la Ricciarelli ha fatto chiarezza sulle motivazioni della fine del loro rapporto, svelando che Baudo le avrebbe chiesto di abortire: “Evidentemente pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così. Poi ho capito una cosa: se non è venuto doveva essere così, quindi questo accanimento che c’è a volte non va bene perché poi i rapporti si rovinano”, ha raccontato.

Katia Ricciarelli parla della fine della storia con Pippo Baudo

Della fine della loro storia d’amore, Katia Ricciarelli è tornata a parlarne anche a “La vita in diretta”. Su Pippo Baudo in quell’occasione ha dichiarato: “Non conto mai gli anni e non so da quanto tempo non ci parlavamo. Questo mi addolorava, perché abbiamo vissuto anni molto felici, un matrimonio da favola. Ho rimosso anche l’anno in cui è finito. – e ancora – Quando ci siamo rivisti, ci siamo abbracciati come due vecchi amici. Mi dispiaceva non sentirlo più, anche perché 18 anni di matrimonio sono lunghi. Buttare via tutto per qualche stupida cosa non era giusto. Siamo persone adulte e intelligenti, quindi dovevamo smetterla con questa storia”.

