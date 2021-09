Katia Ricciarelli/ Pioggia di critiche e prime frizioni, minaccia di lasciare il Grande Fratello Vip se…

Momento difficile per Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip

Katia Ricciarelli è stata la prima concorrente a entrare nella casa del Grande Fratello Vip e lo ha fatto come solo lei sa fare, intonando un acuto. In queste ore il soprano è stata attaccata pesantemente sui social per una presunta bestemmia. Il pubblico si è diviso a metà: c’è chi ne chiede la squalifica e chi la difende dicendo che si tratta di un intercalare veneto di poco conto. Sta di fatto che Katia ha difficoltà a tenere la bocca chiusa e questo movimenta un po’ le dinamiche dentro la Casa. L’ultima lite l’ha avuta con Soleil Sorge e le Princess per uno scherzo che le ragazze volevano attuare e che a lei non approvava. Presa dall’impeto della rabbia è uscita fuori dai binari con una frase choc: “Sembrate paralitiche”, riferendosi alle ragazze, con Manuel Bortuzzo che le stava accanto. Non solo ma quando Alex Belli si è presentato con una camicia coloratissima gli ha detto: “Sembri un poco ricchi*ne“.

Anche Cristiano Malgioglio ha criticato l’uscita omofoba della Ricciarelli: “Cara Katia, volevo ricordarti che i gay non indossano solo camicie colorate, ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata… certamente non buon gusto. Anzi!”, ha scritto su Twitter, trovando il consenso e l’appoggio del popolo del web. In pochi giorni, con le sue uscite discutibili, Katia Ricciarelli ha ricevuto numerose critiche, in molti ne chiedono la squalifica.

Katia Ricciarelli ha partecipato al reality non per vincere, ma per stare bene in compagnia del gruppo: purtroppo lo scherzo mancato delle Princess e Soleil l’ha mandata su tutte le furie tanto da farla minacciare di lasciare il Grande Fratello se si verificherà ancora una cosa del genere. Cosa succederà nella prossima puntata? Katia potrebbe finire in nomination, in questi giorni ha avuto da ridire su tutti. In molti si chiedono se Alfonso Signorini prende dei provvedimenti oppure lascerà correre.

