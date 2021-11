Katia Ricciarelli “Volevo farmi suora di clausura”/ Confessione choc “Provai a togliermi la vita” ecco perchè

Nella Casa del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ha vissuto un momento molto toccante, facendo la sua linea della vita. Una parentesi che Alfonso Signorini è pronto a mostrare al pubblico nel corso della diretta in onda questa sera, 15 novembre, su Canale 5 e durante la quale è probabile che la Ricciarelli riporti alla mente un momento della sua gioventù molto particolare, raccontato alcuni anni fa a Verissimo.

Ospite di Silvia Toffanin, la celebre cantante svelò di aver pensato di farsi suora di clausura. “Incontrai un frate benedettino che mi chiese di cantare nel coro dei canti gregoriani. – ricordò in quell’occasione – Io avevo sempre avuto un rifiuto verso la religione, ma mi innamorai dei canti gregoriani, al punto che già mi vedevo in clausura. Mia mamma però non voleva, e cercò di dissuadermi”.

Katia Ricciarelli choc: “Provai a togliermi la vita per colpa di un frate”

Poco dopo, però, Katia Ricciarelli comprese una verità che le stravolse la vita: “Solo dopo un po’ mi accorsi che questo uomo voleva tirarmi fuori dal mondo perché non voleva che fossi di nessun altro, se non potevo essere sua – rivelò la cantante su Canale 5, svelando che la cosa ebbe su di lei un impatto fortissimo -. Per me è stato un trauma pazzesco, rimasi distrutta, avevo fiducia verso di lui, e provai a togliermi la vita. Quando venne a trovarmi in ospedale però gli diedi un grande ceffone. Quella fu una grande liberazione“, rivelò in conclusione Katia Ricciarelli. Un racconto che potrebbe condirsi questa sera di ulteriori dettagli.

