Katia Ricciarelli Vs Alex Belli “Allontanati da Soleil”/ “Fallo per lei e tua moglie”

Katia Ricciarelli ha preso una posizione decisa e forte sul caso del triangolo che vede coinvolti Alex Belli, sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge. Dopo la diretta del Grande Fratello Vip di ieri, 5 novembre, Katia ha avuto modo di parlare separatamente sia con Alex che con Soleil, schierandosi dalla parte di quest’ultima. In particolare ha chiesto ad Alex di allontanarsi un po’ da Soleil, evitando che le sia affibbiato l’appellativo di ‘rovina famiglie’.

“Tu continui a parlare del tuo percorso, ma devi modificare i tuoi atteggiamenti. Questo sia per tua moglie che per Soleil, che ieri sera era distrutta.”, ha detto Katia ad Alex, aggiungendo “Pensa che ieri aveva tutta la casa contro, se non fosse stato per me, Manila e Giucas. Questo lo vuoi capire o no? Quindi devi modificare i tuoi atteggiamenti. […] Perché vuoi continuare a dormire con Soleil? Basta, non lo fare più. Sembra che tu non voglia capire, e allora continua a fare il tuo percorso. Qui soffre Soleil che passa da rovina famiglie.” ha concluso Katia Ricciarelli.

Katia Ricciarelli e il consiglio a Soleil: “Allontanati da Alex, lui mi da molto da pensare”

Se Alex Belli non sembra però affatto disposto a seguire il consiglio di Katia Ricciarelli e ad allontanarsi da Soleil Sorge, quest’ultima accetta invece di buon grado i consigli della cantante lirica. Katia, in particolare, in disparte le ha detto: “Ragazza mia meglio che ti allontani un po’. Ad esempio non dormire più con lui, inizia da quello. Sappi che quello che mi ha spaventato di lui sono state le occhiate tipiche di un uomo innamorato e perso di te. Ti dava delle occhiate da innamorato che doveva per forza averti. Questo mi ha dato molto da pensare che ci fosse qualcosa di profondo. Adesso pensa a te e mettiti in primo piano senza di lui”. Le due si sono poi abbracciate con affetto.

