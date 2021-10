Katia Ricciarelli vs Carmen Russo/ Lite in diretta: “Pettegola!”, “Basta vado via..”

Volano stracci al Grande Fratello VIP tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli. Motivo della contesa un bisbiglio sospetto della Russo che ha infastidito tantissimo Katia Ricciarelli. Sostanzialmente, la Ricciarelli accusa la sua coinquilina Carmen di essere una stratega: “Se tu non vuoi essere ascoltata dal Grande fratello VIP sbagli. Bisbigliavi e parlavi di nomination, calmati signora. Non mi devi rovinare la serata”. La Ricciarelli è un fiume in piena: “Sono stufa di questa prima della classe, che scenda giù dal piedistallo”. Carmen Russo non ci sta e risponde per le rime: “Tu battezzi chiunque…regina dagli occhi di acciaio”.

Carmen Russo e Katia Ricciarelli, lite in diretta al Grande Fratello VIP

Katia Ricciarelli e Carmen Russo battibeccano nonostante Alfonso Signorini chieda loro di smetterla. “Io prendo e me ne vado”, minaccia una nervosissima Carmen Russo. “Io semplicemente dicevo a Joe che le nomination sarebbero state delle donne e che se era in difficoltà poteva votare me. Non c’è stato nient’altro”, spiega ancora la showgirl. Che con le sue parole manda su tutte le furie la Ricciarelli:“Katia è la regina dagli occhi d’acciaio. Non la prendo per i fondelli ma non deve permettersi di dirmi che sono una pettegola. Ha sparlato di chiunque da quando è qui”. La cantante respinge le accuse al mittente: “E’ lei la pettegola del Grande Fratello”. La polemica continua.

