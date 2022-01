Katia Ricciarelli Vs Delia “Amore libero con Alex? No, sess* libero”/ Gelo al GF Vip!

La nuova diretta del Grande Fratello Vip 2022 si apre con una nuova lunga parentesi aperta su Delia Duran e il suo amore libero con Alex Belli. In Casa vanno in scena le immagini di Delia che balla in modo sensuale con l’ultimo arrivato Gianluca Costantino e Signorini ne chiede spiegazioni: “A volte questo umore altalenante mi porta ad avere degli atteggiamenti un po’ particolari, perché nascondo il dolore e la sofferenza perché non voglio essere soltanto la Delia che piange sempre, perché non so questa. Io voglio far conoscere la Delia allegra, solare, perché sono questa”, spiega lei. Il conduttore chiede però l’opinione di Katia Ricciarelli che è molto lucida oltre che pungente.

Katia Ricciarelli gela Delia Duran: “Quello con Alex non è amore libero ma sesso libero”

“Io non ho mai giudicato questo, a me, contenuto a parte che sono rimasta allibita perché non me l’aspettavo e perché fuori dal mio modo di essere, perché io ho amato tanto, sono stata sposata ma non mi è mai venuto in mente di fare l’amore libero, ma non mi interessa! – spiega Katia Ricciarelli, che continua – Ciò che mi ha sorpresa è il fatto di dirlo con una naturalezza davanti a milioni di persone”. “Ma questa sono io, ognuno ha la modalità di dire, di parlare, di vivere la vita. Io rispetto la modalità di Katia, io sono una donna ambigua, un poco complessa…” spiega Delia. Katia, però, chiude con una stoccata: “Tu sei entrata qui e sei con noi, fai parte di questa Casa. Alla mia età, ora che ho saputo questa cosa, non mi sembra più amore libero ma sesso libero“.

