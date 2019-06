Katie Fforde – La mia pazza pazza famiglia/ Su Rai 1 il film per la tv (24 giugno)

Katie Fforde – La mia pazza pazza famiglia andrà in onda su Rai 1 nella seconda serata di lunedì 24 giugno, alle ore 23.20. Si tratta di una commedia per la televisione di produzione tedesca, diretta nel 2017 da Helmut Metzger (Un salto nella felicità, Katie Fforde – L’estate della verità, Zwei herzen und ein edelweiß) ed interpretata da Wanda Perdelwitz (Are you happy?, Lore, la serie tv Quattordicesimo distretto), Michaela May (Un’estate a Capri, Un dottore tra le nuvole, Fantaghirò 5), Andreas Schmidt-Schaller (Soko – Der prozess, le serie tv Squadra speciale Lipsia e Polizeiruf 110) e Kristina Pauls (Teenaged, No safe place, Tatort – Zuruck ins licht). Questa pellicola fa parte di una serie di film per la televisione tratti dai romanzi di Katie Fforde, notissima scrittrice di romanzi rosa.

Katie Fforde – La mia pazza pazza famiglia, la trama del film

Andiamo a leggere da vicino la trama di Katie Fforde – La mia pazza pazza famiglia. L’avvocato Josh Olsen ha finalmente deciso di chiedere alla sua fidanzata e collega Stella Sheridan di sposarlo. Improvvisamente però in casa della donna arriva sua madre, Barbara, appena lasciata dal marito per una donna più giovane. In breve Barbara comincia ad intromettersi in tutti gli aspetti della vita della figlia, compreso quello sentimentale. Stella però si trova in un momento piuttosto difficile, sia per la proposta di Josh sia a livello lavorativo: deve infatti difendere una senatrice durante la sua causa di divorzio, in cui si deciderà l’affidamento dei figli. La situazione sembra già abbastanza complessa, quando a casa di Stella si presenta anche la sorella Maddie, bisognosa di attenzioni a causa di una recente rottura. Le tre donne stentano a trovare un equilibrio domestico, anche a causa delle continue ingerenze di barbara nella vita delle figlie. Proprio quando Stella e le sue indesiderate ospiti sembrano iniziare ad andare d’accordo, sulla loro porta si presenta anche il padre, Stanley, che si è rapidamente separato dalla giovane donna di cui si era infatuato.

