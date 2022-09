Katrina Leskanich, con “Walking on sunshine”, Arena Suzuki 60 70 80 90/ Il successo nel Regno Unito e oltre

Chi è Katrina: il successo di “Walking on sunshine”

Katrina Leskanich, conosciuta semplicemente come Katrina, è una delle protagoniste della seconda puntata di “Arena Suzuki ‘60 ‘70 ’80 e…’90” in onda questa sera, sabato 24 settembre, su Rai 1. Con il gruppo Katrina and the Waves, la cantante americana ha raggiunto il successo con il brano “Walking on sunshine”. Il brano è stato pubblicato nel 1983 come quinta traccia dell’album omonimo e in una nuova versione nel 1985. Classe 1960, Katrina Leskanich è figlia di un colonnello delle forze armate statunitensi, pertanto la famiglia si è trasferita molte volte e questo le ha dato modo di vivere in California, Alabama, Georgia, Florida, Massachusetts, Nebraska, Germania, Paesi Bassi, prima di stabilirsi definitivamente in Inghilterra nel 1976.

Nel 1981 a Cambridge fonda il gruppo Katrina and the Waves con Kimberley Rew, Alex Cooper e Vince de la Cruz.

Katrina an the Waves: la vittoria all’Eurovision Song Contest del 1997

Nel 1997 Katrina and the Waves partecipano all’Eurovision Song Contest, in rappresentanza del Regno Unito, con il brano “Love Shine a Light”. Il 3 maggio 1997, giorno della finale, si sono esibiti 24esimi su 25 finalisti. La vittoria è stata schiacciante con 227 punti, staccando gli irlandesi al secondo posto con 70 punti. Grazie al gruppo, il Regno Unito è tornato a vincere il concorso 16 anni dopo la vittoria del 1981.

Il loro punteggio finale è rimasto imbattuto fino al 2004, quando con l’introduzione delle semifinali aumentò il numero dei paesi votanti e di conseguenza il punteggio finale. Anche il record dei 12 punti ricevuti da ben 10 nazioni è rimasto imbattuto fino al 2009. Tra i rappresentanti del Regno unito solo Sam Ryder con “Space Man” nel 2022 ha battuto il record di Katrina and the Waves. La band si è sciolta nel 1999.

