Katy Perry e Orlando Bloom in crisi?/ “C’è attrito tra me e il mio partner, ma…”

Katy Perry e Orlando Bloom sono in crisi nonostante stiano aspettando una bambina che nascerà in estate? A lanciare la clamorosa indiscrezione sulla coppia è una fonte che ai microfoni di Us Weekly avrebbe svelato la presenza di alcuni problemi nati con la gravidanza. “La relazione è cambiata da quando è rimasta incinta – ha dichiarato l’insider -. Orlando e lei stanno avendo degli alti e bassi in questo momento. Katy ha a che fare con i nervi per la prima gravidanza, e Orlando si sta stressando per l’arrivo di un bambino nelle loro vite in questo momento”. A tutto questo si aggiungerebbe la preoccupazione dell’attore di veder nascere la propria bambina in piena emergenza coronavirus. Insomma, nonostante la gioia di aspettare la prima figlia insieme, Katy Perry e Orlando Bloom non starebbero attraversando un bel momento.

KATY PERRY E ORLANDO BLOOM IN CRISI? LEI PARLA DI ATTRITI

Nonostante si parli di crisi, Katy Perry e Orlando Bloom sono pronti ad accogliere la loro bambina. La coppia avrebbe anche dovuto convolare a nozze, ma la pandemia da coronavirus ha fermato tutto e, per il momento, ha coppia ha congelato le nozze. Ad alimentare i rumors sulla crisi di coppia sarebbero state anche le dichiarazioni di Katy Perry che, ai microfoni della trasmissione “On Air With Ryan Seacrest ha dichiarato: “C’è un sacco di attrito tra me e il mio partner. Ma quell’attrito genera qualcosa di bello. Può far nascere molta luce”. Cosa accadrà, dunque, tra la Perry e Bloom? I due riusciranno a superare i problemi legati anche alla paura che tutte le neomamme hanno? Quando arriva un bambino, la vita di coppia cambia: Orlando e Katy riusciranno ad accettare i cambiamenti?



