Katy Perry compagna Orlando Bloom/ In attesa di una bambina: una fonte svela il nome

Katy Perry, compagna di Orlando Bloom, ha da poco annunciato di essere in dolce attesa. Negli ultimi giorni, in seguito alle rivelazioni dello scorso marzo, quando ha parlato al mondo intero per la prima volta della sua gravidanza, l’attrice e postar ha aggiunto un nuovo dettaglio, svelando di essere in attesa di una bambina. Katy Perry, oggi giudice del format di canto American Idol, di recente ha chiesto ai suoi fan di rispettare le disposizioni legate all’emergenza sanitaria e restare a casa. A causa della pandemia, la produzione ha sospeso le riprese, ma le puntate andranno in onda comunque grazie a una serie di stratagemmi. Dopo la ripartizione di alcuni episodi già registrati, che saranno mandati in onda dilazionati per guadagnare ulteriore tempo, Ryan Seacrest, il conduttore, così come i giudici, Katy Perry, Luke Bryan e Lionel Richie, e i 20 concorrenti, andranno in onda dalle loro case, permettendo così allo show di andare avanti nonostante tutto.

LAINE HARDY: “KATY PERRY SARÀ UNA MAMMA BRAVISSIMA”

“Dovremo essere tutti davvero creativi. So che saremo davvero creativi”. Ha parlato così Katy Perry in merito alla possibilità di tornare in onda con American Idol in diretta dalle loro case. In attesa che ciò accada, non resta che concentrarsi sulla sua gravidanza, che secondo i primi rumors dovrebbe renderla mamma entro la fine dell’anno. Nei giorni scorsi, a parlare di questo argomento, è stata l’ultima vincitrice di American Idol, Laine Hardy, che, in qualità di ex partecipante del reality, conosce molto bene il suo giudice. Ecco cosa ha detto la cantante in un’esclusiva a HollywoodLife: “Per tutto il tempo che ho trascorso intorno a lei e il modo in cui ha istruito le cose – si legge sul magazine – penso che diventerà un’ottima mamma. Sarà bravissima a farlo – ha aggiunto – Si prenderà cura di un bambino e farà American Idol. Sarà brava a farlo – ha concluso – Ho delle buone vibrazioni da mamma per lei!”.

KATY PERRY E ORLANDO BLOOM AVRANNO UNA BAMBINA, ECCO COME SI CHIAMERÀ

In attesa discoprire come se la caverà Katy Perry con la maternità, sono in molti a credere che abbia già scelto il nome della sua bambina. La popstar, infatti, pochi giorni dopo aver annunciato la sua gravidanza, ha condiviso con i suoi follower la dolorosa notizia della perdita di sua nonna, Ann Pearl Hudson, morta all’età di 99 anni. Proprio per questo, molti fan hanno cominciato a ipotizzare che la piccola potrebbe chiamarsi proprio Ann o Pearl; notizia confermata da un informatore, che nel podcast di “The Naughty but Nice with Rob” ha fatto sapere quelle che dovrebbero essere le vere intenzioni di Katy Perry: “È stata la nonna di Katy a rendere Katy la donna e la combattente che è oggi”, ha detto la fonte. “Katy – si legge su The Sun – crede che non sia una coincidenza il fatto che proprio quando l’anima di sua nonna abbia lasciato la terra, ne sia arrivata un’altra”.



