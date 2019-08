Katy Perry gaffe a Panarea/ Si ribalta sul gommone, sorpresa: lato B stile Kardashan

Katy Perry è stata fotografata mentre saliva a bordo di un gommone in compagnia di molti altri vip, pronta a prendere posto sulla barca di navigazione Eos del milionario Barry Diller. Una salita che ha scatenato l’ilarità dei vari personaggi famosi presente sulla barca. La salita a bordo di Katy Perry sul gommone è stata infatti goffa, situazione che ha fatto ridere la Winfrey Oprah mentre Bradley Cooper aiutava la cantante. Un momento divertente con Katy a cavalcioni del bordo del gommone, mentre dall’interno dello stesso provavano a prenderla per un braccio, scatenando una risata di gruppo. Bradley Cooper è stato sicuramente il miglior alleato della cantante visto che era impegnato a spingere Katy durante la salita. A rendere la scena ancora più divertente è il completino giallo a righe, con maglietta e calzoncini corti. Grande assente il futuro marito della Perry, Orlando Bloom, intento a godersi una nuotata.

Katy Perry, spiacevole episodio per la cantante

Intanto Katy Perry, nei giorni scorsi, è stata vittima di un episodio spiacevole. La canzone “Dark Horse”, singolo più venduto del 2014, è finita sotto i riflettori per l’accusa di plagio Così per Katy Perry e il suo entourage è arrivata la maxi-multa. Dovranno infatti sborsare 2,8 milioni di dollari al rapper Marcus Gray per il plagio. Un tribunale di Los Angeles ha infatti riconosciuto che il brano è simile a “Joyful Noise” scritto nel 2009. I legali della Perry hanno tuttavia annunciato che ricorreranno in appello. Una brutta vicenda per un brano che ha generato introiti per 40 milioni di dollari oltre ad essere, per quattro settimane, in vetta alla classifica Billboard Hot 100.

A star is torn: Katy Perry gets a hand from Bradley Cooper https://t.co/p06KmM9jtL — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 5, 2019





