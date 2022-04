Katy Perry, incidente hot durante concerto/ Lei si piega e i pantaloni si strappano

Katy Perry non è mai banale nella scelta degli outfit per i suoi concerti. Siamo infatti abituati a vederla con costumi bizzarri, vestiti vistosi o ancor di più sexy. La cantante, sia sul palco che in tv, ha sempre dato sfoggio della sua sensualità attraverso outfit davvero originali, rimasti nella memoria del pubblico. L’americana, che ormai 4 anni è uno dei giudici di American Idol, talent show canoro più amato e famoso negli States, sul palco del programma tv ha improvvisato un concerto, con tanto di… Incidente hot.

Katy è la superstar del programma: canta, balla, regala battute e sorrisi e ironizza su tutto. La star di American Idol, sul palco del talent show, ha improvvisato la sua “Teenage Dream”. Un’esibizione che però ha regalato una sorpresa: con il microfono in mano davanti al pubblico, Katy si è abbassata quasi fino al pavimento per ballare, ma i suoi pantaloni di pelle hanno ceduto, strappandosi proprio… Sul lato B! Luke Bryan e Lionel Ritchie, giudici assieme a lei nello show, sono rimasti attoniti, trattenendo a stento le risate.

Dopo aver visto i suoi pantaloni strapparsi in diretta, Katy Perry ha trovato subito una soluzione. Con l’audio dei tecnici dello show, ha rimediato alla vistosa apertura sul lato B con dello scotch di colore giallo, piuttosto invasivo. La popstar ha poi condiviso il simpatico momento anche sui social: “Vi farò battere forte il cuore nei miei jeans attillati su American Idol” ha scritto, postando il video di quanto accaduto.

Non è la prima volta che Katy Perry si rende protagonista di gag di questo tipo. Già in passato era accaduto che la popstar, energica più che mai sul palco, rompesse i suoi outfit. Nel 2018 inoltre, sempre ad American Idol, aveva vissuto una scena piuttosto simile, con il vestito che si era strappato: la cantante, allora bionda e con taglio corto, aveva scherzato con gli altri giudici, mostrando l’outfit rotto sempre sul lato B!

