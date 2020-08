Katy Perry e Orlando Bloom: è nata Daisy Dove/ “Stiamo volando pieni di amore”

E’ nata la figlia di Katy Perry e Orlando Bloom. Nelle scorse ore la cantante americana ha dato alla luce Daisy Dove Bloom, dal cognome appunto del noto attore britannico de Il Signore degli Anelli. L’annuncio è stato decisamente curioso in quanto la coppia ha deciso di darlo attraverso la pagina ufficiale Instagram dell’Unicef, di cui entrambi sono Ambasciatori di buona volontà. “Stiamo volando – scrivono Katy e Orlando a corredo di una foto di una manina della bimba venuta al mondo – pieni di amore e meraviglia, per l’arrivo sano e sicuro di nostra figlia”. Un lungo appello quello dei due neo-genitori, un aiuto alle donne che vivono in quelle aree disagiate, dove il parto può seriamente mettere a rischio la vita dei nascituri e delle stesse madri: “Sappiamo di essere fortunati – scrivono ancora cantante e attore – e che non tutti possono vivere un’esperienza di parto tranquilla come la nostra. Le comunità di tutto il mondo registrano ancora una carenza di operatori sanitari e ogni undici secondi una donna incinta o un neonato muore, principalmente per cause che possono essere prevenute”.

KATY PERRY E ORLANDO BLOOM GENITORI: L’ANNUNCIO DEL 5 MARZO, DURANTE UN VIDEOCLIP

La situazione si è resa ancora più complicata a causa dell’avvento dell’epidemia di coronavirus: “Molte più vite di neonati sono a rischio a causa della maggiore difficoltà di accesso ad acqua, sapone, vaccini e medicinali che prevengono le malattie. Come genitori di un neonato, questo ci spezza il cuore, poiché ora più che mai entriamo in empatia con i genitori in difficoltà”. Katy e Orlando hanno quindi concluso il loro appello, spiegando che l’Unicef è sul campo, pronto a “fare tutto il necessario per garantire che ogni donna incinta abbia accesso a un operatore sanitario qualificato e a un’assistenza sanitaria di qualità”, per poi annunciare una pagina ad hoc dove effettuare delle donazioni in favore dell’organizzazione. La Perry aveva dato l’annuncio della gravidanza lo scorso 5 marzo, attraverso il suo videoclip “Never Worn White”, e un mese dopo era stato comunicato anche il sesso della piccola. Per Bloom si tratta della seconda figlia, avendo già avuto da Miranda Kerr, Flynn Christopher Blanchard, nato nel 2011.



