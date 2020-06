Katy Perry “Nome di mia figlia? Top secret”/ “Nascerà quando vorrà! Il mio album..”

Katy Perry è sempre la regina della musica soprattutto adesso che c’è grande attesa per il suo nuovo album, il cui nome è ancora top secret, e che ha annunciato al mondo la sua gravidanza, frutto dell’amore per l’attore Orlando Bloom. I fan sono pazzi di lei, attendono con ansia di conoscere le sue nuove canzoni ma, soprattutto, il volto della sua bambina. La stessa artista ha svelato qualche dettaglio in più ospite ad RTL 102.5 per un’intervista esclusiva tra passato (il recente dramma legato al Covid 19) e futuro (la sua musica e la sua bambina). Intervenuta a sorpresa in Protagonisti in diretta su RTL 102.5, Katy Perry si è collegata in video da Los Angeles con Federica Gentile e Gianni Simioli iniziando col dire quanto le manchi l’Italia e quanto abbia sofferto durante questo periodo difficile: “So che non ci è ancora permesso di tornare da voi ma lo faremo presto. Tutti si sono trovati ad affrontare questa cosa, chi più chi meno, ma è qualcosa che ha unito tutti e quando potremo essere di nuovo insieme sicuramente celebreremo le nostre vite e magari ci faremo un paio di drink!”.

KATY PERRY PARLA DEL SUO ALBUM, DELLA FIGLIA CHE ATTENDE E DELL’ITALIA

Riguardo al suo futuro, invece, Katy Perry si è detta in fibrillazione per l’uscita del suo nuovo album (senza rivelare il nome) e anche della sua bambina che “quando deciderà di presentarsi lo farà” e sulla data del parto chiude: “Se mi somiglia un po’ credo lo farà in ritardo. Il mio nuovo album uscirà il 14 agosto e non so se lei arriverà prima o dopo, potrebbe nascere prima e dire ‘Dai, sono io lo spettacolo più grande!”. L’artista non rivela il nome della bambina che rimane segreto perché in lista c’è più di un’opzione ma sceglierà solo dopo averla vista: “Al momento non posso essere più precisa ma arriverà il momento in cui saprete tutto. Il nome dell’album, invece, sarà svelato molto presto ma tutto quello che posso dire è che se avete perso il sorriso, spero che possa farvi tornare a sorridere”.



