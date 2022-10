Katy Perry, problema all’occhio durante un concerto/ Video: palpebra non si apre più

Katy Perry, problema all’occhio durante un concerto

Paura per Katy Perry sul palco di Los Angeles. La star, mentre era impegnata in un concerto, ha dovuto fare i conti con un problema fisico. Dopo aver termina il brano in cui si stava esibendo, la cantante è rimasta in posa con lo sguardo fisso verso il pubblico, ma qualcosa è andato storto. La palpebra dell’occhio destro della cantante, infatti, si è chiusa e sembrava non volersi riaprire.

La cantante allora ha iniziato a toccarsi la tempia e pochi istanti dopo l’occhio si è riaperto, ma subito dopo si è chiuso nuovamente, sembrando fuori dal controllo di Katy Perry. Il problema è durato qualche secondo ma l’artista ha avuto la prontezza di continuare l’esibizione. Non è chiaro cosa sia successo alla pop star ma di certo quel piccolo imprevisto ha provocato qualche preoccupazione in lei e in tutti i fan presenti.

Katy Perry: tanti gli imprevisti durante i concerti

Non è la prima volta che Katy Perry subisce imprevisti nel corso delle sue esibizioni. Se questa volta il problema è di natura fisica, qualche mese fa le cose sono andate diversamente. A fine marzo, infatti, la star di American Idol, sul palco del talent show, ha improvvisato la sua “Teenage Dream”. L’esibizione ha però regalato una sorpresa: con il microfono in mano davanti al pubblico, Katy si è abbassata quasi fino al pavimento per ballare, ma i suoi pantaloni di pelle hanno ceduto, strappandosi… Sul lato B!

Anche questo incidente ha però un precedente. La popstar, sempre molto energica sul palco, aveva già rotto un outfit nel 2018. Inoltre sempre ad American Idol aveva vissuto una scena piuttosto simile, con il vestito che si era strappato. Allora la cantante, sempre molto ironica, aveva scherzato mostrando l’outfit rotto sempre sul lato B! Questa volta, però, nessuno scherzo. Il problema fisico ha preoccupato Katy Perry.

Katy Perry eye during a concert pic.twitter.com/pgCG6tx94n — OddIy Terrifying (@OTerrifying) October 26, 2022













