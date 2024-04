Kaze, chi è e carriera/ Il debutto nella musica e l’esperienza all’Eurovision Song Contest 2023

Kaze, chi è la cantante e attrice e quali sono le sue influenze musicali

Kaze, pseudonimo di Paola Gioia Kaze Formisano, sarò oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona su Rai 1. Cantante e attrice, è nata a Nairobi in Kenya da papà napoletano e mamma burundese, ma ha trascorso l’infanzia in Burundi per poi trasferirsi in Italia a 11 anni. Si avvicina sin da giovane al mondo della musica, sebbene i suoi studi in infermieristica a Roma l’abbiano indirizzata verso una strada differente: a Milano, infatti, ha lavorato tra i reparti Covid e Pronto soccorso durante la pandemia.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 APRILE 2024/ Ernesto chiude con Marianna

Il suo debutto nella musica arriva nel 2021 con la pubblicazione dei brani Lasciami e Non c’è spazio per le foto, inseriti nel progetto d’esordio Ailleurs. Nel 2022 è arrivata poi la collaborazione con Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, nel brano Come fa. Le influenze musicali sono legate alle sue origini e nelle sue canzoni alterna la lingua italiana a quella francese, con anche un po’ di kirundi, la lingua burundese. Kaze canta la libertà e, nei suoi brani, affronta anche temi molto intimi e personali, legati alla sua esperienza di vita e dal sapore internazionale.

Scelta Ida Platano a Uomini e Donne: Pierpaolo in bilico/ Addio al trono o nuovi corteggiatori?

Kaze, da Call My Agent! all’Eurovision Song Contest 2023

Kaze, inoltre, ha ottenuto una notevole ventata di popolarità nel 2023. Inizialmente è stata inserita nel cast di Call My Agent! su Sky, in cui ha interpretato Sofia e recitando in un cast stellare al fianco di Paola Cortellesi, Matilda De Angelis e Pierfrancesco Favino. A seguire, sempre nel 2023, è stata eletta spokesperson dell’Italia per l’Eurovision Song Contest di quell’anno.

A ricoprire il ruolo di portavoce dell’Italia, ovvero colui/colei che annuncia al mondo i voti dati dall’Italia alle altre nazioni, doveva esserci Carolina Di Domenico. Tuttavia la conduttrice non è stata annunciata nel ruolo e, a sostituirla, è stata proprio Kaze, che ha così preso parte alla celebre manifestazione musicale europea.

Un posto al sole/ Anticipazioni 24 aprile 2024: Michele scopre che Silvia sposerà Giancarlo e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA