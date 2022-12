Keenan Cahill, ex star YouTube morto per malattia rara/ Intervento a cuore aperto e..

Keenan Cahil, morto per malattia rara: complicazioni durante l’operazione per l’ex star di YouTube

E’ morto all’età di ventisette anni Keenan Cahil, ex star di YouTube. A metà mese si era sottoposto ad una delicatissima operazione al cuore, ma alcune complicazioni hanno reso necessario il supporto vitale, come riporta TMZ. “È morto giovedì pomeriggio nell’ospedale di Chicago in cui era ricoverato dopo essere stato staccato dal respiratore”, spiega il magazine. La popolarità del ragazzo era esplosa alcuni fa sul ‘tubo’, grazie ad alcune interpretazioni musicali che avevano conquistato il cuore del pubblico.

La sua notorietà lo ha portato a collaborare con artisti di primissimo livello in ambito internazionale, come ad esempio 50 Cent, Justin Bieber, Ariana Grande, Katy Perry, Britney Spears, Tyra Banks e parecchi altri. Keenan Cahill stava combattendo contro una rara malattia genetica, la sindrome di Maroteaux Lamy, che gli fu diagnositicata quando era bambino.

Keenan Cahil, la malattia rara e il timore per l’operazione condiviso coi fan prima del triste epilogo: “Auguratemi buona fortuna”

Una malattia evidentemente grave, che impedisce il normale sviluppo scheletrico e muscolare e che riporta ripercussioni di vario tipo sullo stato di salute della persona. Keenan Cahil, che aveva condiviso con il pubblico la sua patologia, la raccontava attraverso i suoi canali social e si era detto soddisfatto di poter far conoscere la sua storia ad un numero di persone sempre più ampio. Solo il 5 dicembre scorso aveva chiesto ai suoi seguaci di augurargli buona fortuna in vista del delicato intervento a cui doveva sottoporsi: “Manca una settimana all’intervento a cuore aperto al quale dovrò essere sottoposto. Auguratemi buona fortuna”, le sue parole. Poi il tristissimo epilogo.

