Keith Reid è morto: era autore dei testi dei Procol Harum/ Il musicista aveva 76 anni

È morto lo scorso 23 marzo, all’età di 76 anni, Keith Reid, autore dei testi delle canzoni dei Procol Harum, gruppo rock britannico. Il paroliere lavorava abitualmente insieme con il pianista e compositore Gary Brooker, scomparso il 19 febbraio dello scorso anno. Tra i brani più noti da lui scritti c’è il grande classico della band britannica “A Whiter Shade of Pale”. Altri successi sono “A Salty Dog”, “Shine on Brightly” e “Grand Hotel”.

MASSIMO AMBROSINI E LA MOGLIE PAOLA/ "Nostro figlio ha diabete, non potrà guarire"

Keith Reid è cresciuto a Londra e nel 1966 ha cominciato a collaborare con Brooker, quando la sua precedente band, i Paramounts, si sono trasformati nei Procol Harum. Il paroliere non era un membro ufficiale della band perché non interprete: scriveva però i testi della band.

Chi era Keith Reid

Keith Reid ha collaborato con i Procol Harum e con Gary Brooker fino al 2017. Il 14esimo album della band britannica, “Novum”, fu il primo a non contenere i suoi testi. Il paroliere conobbe Brooker nel 1966, iniziando a collaborare con lui e scrivendo talvolta parole dei brani dell’organista Matthew Fisher e del chitarrista Robin Trower. La prima composizione fu “A Whiter Shade of Pale”: il singolo fu pubblicato nel 1967 e raggiunse le vette delle classifiche della Gran Bretagna e di altre nazioni, arrivando sei milioni di copie in tutto il mondo. Reid era nato nel 1946 ed era figlio di sopravvissuti alla Shoah.

AMICI 2023, GIANMARCO PETRELLI E MEGAN RIA SI SONO LASCIATI?/ "Siamo innamorati"

LEGGI ANCHE:

Piccolo G: "Amici mi ha cambiato"/ "Federica? Spero di dire presto che è vero amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA