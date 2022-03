Kekko Silvestre/ “Ecco perchè non sono andato a trovare Davide Silvestri al Gf Vip”

Kekko Silvestre, leader dell’amatissimo gruppo italiano Modà, è il cugino di Davide Silvestri, attore e concorrente del Gf Vip 2021. Nella giornata di ieri l’artista è stato intervistato da Casa Chi, e nell’occasione ha parlato proprio del parente e amico, fresco di finale al Grande Fratello Vip. “Sono molto felice che sia in finale – le parole del cantante dei Modà – perché ha fatto un percorso straordinario senza creare chissà che dinamiche ha parlato della sua persona ed è stato premiato per la sua umiltà”.

Kekko Silvestre è stato incalzato su una sua mancata visita presso la dimora più spiata d’Italia per andare a incontrare proprio Davide Silvestri e nel contempo motivarlo, e a riguardo ha spiegato: “Io e Davide abbiamo un rapporto straordinario e siamo cresciuti insieme, siamo molto, molto legati. Quando quest’estate mi ha parlato del Grande Fratello Vip, facendosi avanti lui per provare a rilanciare anche la sua carriera, gli ho chiesto se fosse sicuro di farcela”.

KEKKO SILVESTRE E DAVIDE SILVESTRI: “NON HO NULLA CONTRO IL GF VIP”

Quindi, più specificatamente sulla questione, ha precisato: “Io non sono andato in trasmissione ma ci tengo a dire perché. Il primo motivo è legato a dei problemi personali che mi hanno portato a rifiutare tutti gli inviti. Per cui per rispetto alle persone a cui ho detto di ‘no’ ho evitato”.

E ancora: “Col senno di poi, il fatto di andare in trasmissione poteva essere anche un’arma a doppio taglio per Davide. Avrei potuto creare una antipatia nei suoi confronti. Il fatto che se la sia cavata da solo mi riempie ancora di più di orgoglio”. Kekko Silvestre ci tiene quindi a precisare che la sua assenza al Gf Vip 2021 non è dettata da “problemi” nei confronti dello stesso reality show di casa Mediaset: “Questi sono stati i motivi, non ho nulla contro il GF Vip ma lo seguo sempre, anche durante il giorno”.

