Barù ha una fidanzata fuori dal GF Vip?/ L’indizio di Davide Silvestri: “Alle donne…”

Entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2021 a fine dicembre, Barù non ha mai parlato molto della sua vita privata. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, tuttavia, è entrato immediatamente nelle grazie delle donne della casa, in particolare di Jessica Selassiè che non ha mai nascosto di avere un interesse per lui. Nonostante tra i due non sia mai successo niente e, negli ultimi giorni, ci siano state delle incomprensioni, Jessica non perde le speranze e gli lancia una provocazione. Tuttavia, di fronte all’atteggiamento di Barù, negli scorsi giorni, Manila Nazzaro ha parlato di alcuni dubbi che Barù potrebbe avere legati ad una situazione del passato che avrebbe fuori.

Sul web, così, qualche fan del reality, ha cominciato a pensare ad un’ipotetica fidanzata nella vita del nipote di Costantino Della Gherardesca. Ad alimentare i dubbi è stato, ieri sera, Davide Silvestri con un brindisi particolare.

Barù fidanzato fuori dalla casa del Grande Fratello Vip? Il brindisi di Davide Silvestri insinua il dubbio

In occasione della Festa della Donna, tutti gli inquilini del Grande Fratello Vip, approfittando dell’ultimo aperitivo, hanno fatto un brindisi per celebrare la donna. Durante tale brindisi, tuttavia, Davide Silvestri ha stuzzicato l’amico Barù dando il via ad una serie di ipotesi sulla vita privata del toscano. “A tutte le donne di Barù dentro e fuori la casa“, ha detto Silvestri alzando il bicchiere. “Due sono le donne della mia vita: mia madre e mia sorella”, ha prontamente risposto il toscano.

Sul web, tuttavia, diversi utenti credono che Barù abbia omesso dei particolari sulla sua vita privata: sarà vero? Tuttavia, c’è anche chi crede che quella di Davide sia stata semplicemente una battuta per provocare Jessica. Cliccate qui per vedere il video.

