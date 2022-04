Kekko Silvestre, il cugino di Davide Silvestri/ “Lui mi ha salvato la vita”

Il rapporto speciale che lega Kekko Silvestre a Davide Silvestri

In occasione della sua permanenza nella Casa del “Grande Fratello Vip“, dove è rimasto fno alla finalissima, Davide Silvestri ha avuto modo di parlare del grande rapporto che lo lega a Kekko Silvestre, il frontman dei Modà. I due, infatti, sono cugini di primo grado e si sono sempre sostenuti a vicenda anche nei momenti difficili che entrambi hanno vissuto; il loro cognome è diverso esclusivamente per un errore che è stato effettuato anni fa dall’anagrafe.

Alessia Costantino, la fidanzata di Davide Silvestri/ La coppia ora è pronta il matrimonio

In occasione dell’ultima puntata del reality il cantante, pur ribadendo quanto sia attaccato a lui, ha preferito restare in disparte consapevole di quanto quella dovesse essere la sua serata, una sorta di rivincita dopo anni in cui il mondo dello spettacolo sembrava essersi dimenticato di lui. E pazienza se alla fine la vittoria non è arrivata, grazie a questa esperienza lui è riuscito a conquistare il pubblico dopo anni di lontananza dalla Tv e a farsi apprezzare per il suo atteggiamento schietto trasparente.

Davide Silvestri e la fidanzata Alessia 'Lilì', "Mi sposerò a settembre"/ "Inviterò solo Barù e..."

Kekko Silvestre e la gratitudine di Davide Silvestri per esserci stato nel momento del bisogno: “Mi ha salvato la vita. Quando ero in difficoltà perché non trovavo lavoro…”

Come sanno bene i fedelissimi del reality, non mancano mai in occasione delle dirette le sorprese per i concorrenti, che hanno la possibilità di ricevere messaggi di incoraggiamento da parte delle persone a cui vogliono bene. E in un programma che è durato per mesi diventano ancora più fondamentali proprio perché permettono di continuare questa avventura nonostante si sia costretti a stare lontano dal mondo così a lungo.

Alex Belli attacca Davide Silvestri "Sai solo sparlare di me"/ "Nessun argomento"

È quello che è successo anche a Davide, che ha avuto modo di ricevere un sostegno importante da parte di Kekko, a cui lui è legatissimo non solo per motivi di parentela. Il leader dei Modà, infatti, gli ha dato una mano fondamentale nel momento in cui non ha avuto più modo di recitare una volta conclusa la soap “Vivere“. Proprio per questo lui gli è davvero riconoscente: “Kekko mi ha salvato la vita – ha detto a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ -. Quando ero in difficoltà perché non trovavo lavoro, sono andato a lavorare con mio padre come operaio, Kekko mi è sempre stato vicino. Mi chiedeva sempre se avevo bisogno di soldi, ma io gli dicevo che non volevo soldi ma un lavoro, così dopo un po’ di tempo, quando il suo assistente ha cambiato lavoro per motivi personali, è venuto da me e mi ha offerto di lavorare per lui come suo assistente personale“.

Nonostante la popolarità ora sia tornata, lui ora non sembra pronto a un cambiamento drastico nella sua vita: “Tutto quello che avevo prima nella mia vita non lo voglio assolutamente lasciare” – ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA