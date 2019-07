Kelly McGillis in Top Gun Maverick?/ “Sono vecchia e grassa, mi hanno snobbato”

Chi si aspettava di vedere Kelly McGillis in Top Gun Maverick? si sbagliava e di grosso visto che l’attrice che ha interpretato l’interesse amoroso di Tom Cruise nel film originale, al fianco di Tom Cruise, ha detto che non le è stato chiesto di tornare per il sequel annunciato qualche giorno fa, a sorpresa, durante il Comic-Con di San Diego. L’attrice rivela quello che è successo in un’intervista ad “Entertainment Tonight” sottolineando il fatto che nessuno le ha offerto una parte nel nuovo progetto molto probabilmente per via dei suoi 62 anni: “Oh mio dio no. Non lo hanno fatto, né penso che lo farebbero mai. Sono vecchia e grassa, e sembro una donna giusta per la mia età, e non è questo quello che vogliono”. A quanto pare l’attrice non ha intenzione di cambiare per avere un ruolo al cinema e lei stessa ha continuato dicendo: “Preferirei sentirmi assolutamente al sicuro nella mia pelle alla mia età invece di dare un valore a tutte le altre cose”.

KELLY MCGILLIS SNOBBATA DALLA PRODUZIONE DI TOP GUN MAVERICK

Kelly McGillis ha interpretato l’interesse amoroso di Tom Cruise nell’originale del 1986 e a 33 anni dall’uscita del film per lei non c’è posto. All’evento di San Diego è stato già mostrato il trailer del sequel del film dopo le prime immagini rubate dal set dei mesi scorsi. Il film non avrà voluto la protagonista originale ma sicuramente non ha perso il pathos originale dei F-14 del primo capitolo. Una serie di sequenze in live action e l’effetto nostalgia faranno il resto visto che la ciliegina sulla torta sarà proprio Tom Cruise, alias Maverick, ancora a bordo della sua leggendaria Kawasaki Ninja GPZ 900R. Insieme a lui ritroveremo Thomas “Iceman” Kazansky e volti noti come Jon Hamm, Jennifer Connelly, Glen Powell e Ed Harris. La regia del film sarà firmata da Joseph Kosinski e la data di uscita è fissata per il 2020, la McGillis sarà al cinema per vederlo?

