Luca Barbareschi replica agli haters in diretta a Ballando con le stelle 2024

Luca Barbareschi andrà in finale con Alessandra Tripoli a Ballando con le stelle 2024? Per la giuria ha delle possibilità. Dopo l’esibizione della seconda semifinale, Carolyn si complimenta: “Mi è piaciuto tutto, soprattutto i dettagli. Ogni tanto hai perso qualche pezzo ma sei riuscito a riprendere. Complimenti perché è andato bene lo stesso”. Concorda Zazzaroni: “Ho visto molto lavoro da parte della coppia con il mini musical, che è un po’ meno ballo ma più lavoro di coreografia”, e con lui Fabio Canino: “Il ballo conta ma conta anche la scena, le luci, l’orchestra… tutto conta! L’ho trovato molto bello”.

La parola passa poi a Selvaggia Lucarelli: “Io ho ammirato molto la costanza di Luca, non ha avuto mai un momento di cedimento, nonostante i pianti.” La giurata di Ballando lancia poi a Luca una domanda provocatoria: “Cosa rispondi a chi dice che noi giurati ti stiamo santificando troppo?” Barbareschi replica: “In genere uno è molto reattivo quando vede nell’altro una parte di se stesso. Per me questa passeggiata meravigliosa di questi mesi mi ha fatto tanto bene. Se a qualcuno è piaciuto mi fa piacere, altrimenti niente.”