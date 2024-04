Kendji Girac, spari contro il vincitore di The Voice francese/ Cantante ricoverato in ospedale, è giallo

Il cantante francese Kendji Girac, 27 anni, già vincitore di un’edizione di The Voice in Francia, sarebbe stato ferito gravemente poche ore fa e non si escluderebbe la pista di un agguato la cui genesi e dinamica, finora, sono avvolte nel mistero. Lo riporta Ansa, secondo cui l’artista, molto famoso oltralpe, sarebbe stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre la notte scorsa si trovava a Biscarosse, nel sudovest del Paese.

Secondo una prima ricostruzione, le sue condizioni sarebbero ritenute gravi ma non sarebbe più in pericolo di vita. Lo avrebbero riferito fonti vicine all’artista, attualmente ricoverato in un ospedale a Bordeaux. Il suo successo televisivo nel talent show risale al 2014 e da allora la sua carriera è decollata con dischi e canzoni che hanno conquistato una vasta fetta di pubblico, complice anche il suo stile spiccatamente “gipsy”. L’episodio sarebbe ora oggetto di una indagine della polizia, a caccia di elementi che possano sconfessare l’ipotesi di un atto violento da parte di terzi che già sarebbe stata esclusa dai familiari e dalla stessa vittima.

Il ferimento dell’ex vincitore dell’edizione francese di The Voice è ancora un giallo, per la famiglia sarebbe un “incidente”

Al momento, le circostanze in cui è maturato il ferimento del cantante 27enne vincitore dell’edizione francese di The Voice nel 2014 non sarebbero state ancora chiarite. Durante la sua partecipazione nel format, Kendji Girac fu particolarmente apprezzato da Mika, allora presente nel talent in qualità di coach, ed è diventato un volto noto della musica dopo aver conquistato le classifiche francesi con l’album Kendji e, in particolare, con la canzone Color Gitano.

Inizialmene, le condizioni del cantante sarebbero state definite “drammatiche”, ma le ultime indiscrezioni che arrivano da fonti a lui vicine, riporta Ansa, avrebbero finalmente dichiarato escluso il pericolo di vita sebbene la prognosi resti ancora riservata. Lo stesso artista e alcuni parenti avrebbero descritto l’accaduto come un “incidente“, ma la dinamica sarebbe al vaglio delle autorità per chiarire se si sia trattato di un agguato a lui diretto. Stando alle informazioni emerse, il 27enne sarebbe stato colpito al torace da un proiettile e il suo primo racconto non avrebbe pienamente convinto gli investigatori: avrebbe riferito, riporta Il Corriere della Sera, di uno sparo accidentale partito mentre maneggiava una pistola comprata il giorno precedente in un mercatino della zona. Un parente avrebbe negato lo scenario di un regolamento di conti, tra le piste filtrate nelle ore immediatamente successive al fatto, ma l’inchiesta sarebbe in una fase troppo prematura perché il caso sia archiviato.











