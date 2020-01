Kessie via dal Milan?/ Calciomercato news, sirene inglesi per l’ivoriano

La notizia del giorno per i rossoneri è certo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, ma quando si parla di calciomercato invernale a Milanello, tiene banco l’ipotesi dell’addio di Kessie al Milan. L’ivoriano nella passata stagione è stato uno dei punti fermi dello schieramento di Gattuso e secondo i numeri, anche in questa annata di Serie A: l’ex atalantino ha messo da parte infatti 16 presenze di cui 13 da titolare in campionato. Pure però Kessie non ha mai convinto né Giampaolo né Pioli e non ci sorprende dunque che sia nella lista dei probabili partenti dal capoluogo lombardo. Alle giuste condizioni però. La dirigenza rossonera certo non ci vuole rimettere dall’investimento fatto già in precedenza e senza l’offerta giusta l’ivoriano potrebbe rimanere a Milanello, nella speranza che si sblocchi almeno nella seconda parte di stagione. Segnaliamo che i rossoneri dovrebbero incassare almeno 16 milioni dalla sua cessione per non andare in perdita: la cifra per il momento sulla sua testa è però di 25 milioni di euro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SIRENE INGLESI PER KESSIE?

Intanto però il profilo di Franck Kessie comincia a trovare i primi riscontri positivi, specie in Inghilterra. Già nei giorni scorsi si è esposto per l’ivoriano John Marshall, capo scout del Wolverhampton, che se ha confermato di non aver pronto nessuna offerta ufficiale, pure ha garantito di essere ben interessato allo stesso Kessie. Pure si è fatto avanti anche il West Ham, mentre il Monaco pure rimane a monitorare la situazione.

